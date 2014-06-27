《A股技术分析》沪综指下破政策底警报仍未解除

路透北京6月27日 (作者 曾祥进) - 中国股市沪综指.SSEC本周再次在靠近2,000点附近获得支撑，随后震荡小幅上扬。首批新股上市获暴炒，因换手率奇低，其对大盘的影响尚未显现。

技术面显示，沪指2,000点附近仍有护盘，2,040点上方则续有压力，多空短线仍处于弱平衡格局；中长线看，大盘震幅不断收敛已难以为继，整体维持近五个月的横向震荡格局有望在7月被打破。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周K线形态为三阳两阴，呈拉锯状态，但连续五个交易日累积升幅不足上周四单日下跌幅度的一半，显示多方实力偏弱，目前上方10、20、30日均线交汇于2,040点附近，将继续压制大盘反弹。

周五沪股成交金额创近两周新高但仍小幅收跌，显示反弹过程中卖压不减，而新股上市后虽引发中小市值个股轮涨潮，但暴炒新股对市场的负面影响尚未体现，且后续新股的不断发行上市继续冲击供求格局，并持续考验有关方面的护盘力度和决心。

多个短期技术指标继上周回落后本周略有改善，其长时间受护盘因素的扰动，分析和指示作用仍未回到正常状态，分析意义不大。

整体而言，沪股短期技术面偏弱势，权重股的轮番护盘及深市中小个股的轮番炒作暂支撑大盘持于2,000点之上，随着新股上市数量的增加，当前的弱平衡格局倾向被打破。

较长期走势(月线图): (here)

沪综指本周收小阳线，但仍未能收于5周均线（2,040点）之上，上方20以30周均线正在下移，2,050点附近的中期压力不减。仅剩一个交易日即完成的月线亦呈标准的十字星型态，配合此前连续两个月的准十字星，多空相对平衡的格局已难以为继，7月有望被打破。

技术指标方面，月MACD指标，KDJ指标出现趋弱迹象，月BOLL线下轨连续六个月保持微幅下行，显示中长期大盘仍被向下牵引，OBV能量潮则将创出一年来新低，而继周趋向指标上周开始上扬后，当前月线趋向指标亦呈现出创多年新低之后的掉头回升，预示后期大盘走势的趋势将明朗化，股指将现方向性突破。

中长期技术面显示，五个月来的护盘并未明显减轻大盘的内生调整动量，若无宏观经济层面以及政策面快速改善的强烈刺激，沪指的调整压力仍难消除，大盘下破政策底的警报还无法解除。（完）

(审校 张喜良)

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