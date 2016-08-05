《A股技术分析》中国股市沪综指将震荡蓄势以选择方向性突破

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京8月5日 - 中国股市沪综指.SSEC本周整体维持横向窄幅震荡，量能明显萎缩。技术面显示，大盘下行至2,940点附近发挥支撑作用，但反弹接近3,000点则买气乏力，股指短线涨跌空间均有限，有待继续震荡蓄势以选择方向性突破。
中线看，下档10、20周均线有效支撑大盘，调整结束后沪指仍有机会上试3,050点上方大箱顶位置的机会。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2b7qhaK
沪综指本周下探2,940点附近后获得支撑回升，随后窄幅横向震荡，逐步回收5日及10日均线，成交量能整体萎缩，涨跌动力均不足，短线料股指继续小幅震荡修复短期均线系统，并再度反弹回试3,000点整数关口。
图表显示，连接4月及7月大盘高点形成的压力线位于3,000-3,050点区间，短期仍然对大盘形成压制，有效突破必须伴随成交量的明显放大；而2月底和5月低点连线在2,900点附近构成支撑，短期内大盘不会下破该位。大盘将在窄幅区间内持续震荡，酝酿最终方向性突破。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2aVXOYb
沪综指本周收近似十字星，10周及20周均线具备技术支撑，连续三周调整后大盘有逐步企稳迹象，但反弹缺乏量能配合导致力度有限，料周均线系统将继续发挥支撑作用，多头在完成蓄势后有望卷土重来，再度推升大盘上攻3,000点上方。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。