《A股技术分析》中国股市沪综指将震荡蓄势以选择方向性突破

作者 曾祥进

路透北京8月5日 - 中国股市沪综指.SSEC本周整体维持横向窄幅震荡，量能明显萎缩。技术面显示，大盘下行至2,940点附近发挥支撑作用，但反弹接近3,000点则买气乏力，股指短线涨跌空间均有限，有待继续震荡蓄势以选择方向性突破。

中线看，下档10、20周均线有效支撑大盘，调整结束后沪指仍有机会上试3,050点上方大箱顶位置的机会。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2b7qhaK

沪综指本周下探2,940点附近后获得支撑回升，随后窄幅横向震荡，逐步回收5日及10日均线，成交量能整体萎缩，涨跌动力均不足，短线料股指继续小幅震荡修复短期均线系统，并再度反弹回试3,000点整数关口。

图表显示，连接4月及7月大盘高点形成的压力线位于3,000-3,050点区间，短期仍然对大盘形成压制，有效突破必须伴随成交量的明显放大；而2月底和5月低点连线在2,900点附近构成支撑，短期内大盘不会下破该位。大盘将在窄幅区间内持续震荡，酝酿最终方向性突破。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2aVXOYb

沪综指本周收近似十字星，10周及20周均线具备技术支撑，连续三周调整后大盘有逐步企稳迹象，但反弹缺乏量能配合导致力度有限，料周均线系统将继续发挥支撑作用，多头在完成蓄势后有望卷土重来，再度推升大盘上攻3,000点上方。（完）