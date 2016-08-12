《A股技术分析》中国股市沪综指短线料上试3,100点

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京8月12日 - 中国股市沪综指.SSEC本周在上周震荡蓄势基础上逐级上扬，再度升至3,000点上方。技术面显示，短期均线收复后市场气氛回暖，板块走势活跃带动部分新资金进场，大盘升势料将延续并指向3,100点一线；中线看，此前三周调整到位，周线创六周涨幅最大显示多头开始新一轮进攻，目标直指半年来大箱型震荡顶部位置。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2aGGrLd
沪大盘本周重心逐级抬高周五发力上涨，显示此前3,000点下方蓄势有效，短期均线系统全部收复，后市有待多头发散，并支持大盘继续震荡上升，短期目标指向3,100点一线。
图表显示，连接4月及7月大盘高点形成的压力线位于3,050-3,000点区间，本周股指开始对其进行突破，惟成交量能未见明显放大，后市料仍有反复，盘中震荡频率料较大。
技术指标方面，KDJ、RSI均上扬且尚未进入超买区，MACD低位金叉，均对大盘继续震荡盘升形成支持，但关键指标成交量能若不能连续明显放大，大盘则在冲高后仍有回落，振幅或继续加大。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bmQdiU
沪综指本周创六周最大单周涨幅，此前连续三周调整令空头能量得以释放，多头蓄势完毕后卷土重来迹象明显，由于周均线系统在此前调整过程中未受破坏，将继续支持大盘上涨，目标将指向半年来大箱型震荡顶部位置3,100点一线，下周整体走势料为多头主导。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。