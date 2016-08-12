《A股技术分析》中国股市沪综指短线料上试3,100点

图为2016年6月图片，显示股民在券商营业部查看股票信息。 REUTERS/Jason Lee

作者 曾祥进

路透北京8月12日 - 中国股市沪综指.SSEC本周在上周震荡蓄势基础上逐级上扬，再度升至3,000点上方。技术面显示，短期均线收复后市场气氛回暖，板块走势活跃带动部分新资金进场，大盘升势料将延续并指向3,100点一线；中线看，此前三周调整到位，周线创六周涨幅最大显示多头开始新一轮进攻，目标直指半年来大箱型震荡顶部位置。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2aGGrLd

沪大盘本周重心逐级抬高周五发力上涨，显示此前3,000点下方蓄势有效，短期均线系统全部收复，后市有待多头发散，并支持大盘继续震荡上升，短期目标指向3,100点一线。

图表显示，连接4月及7月大盘高点形成的压力线位于3,050-3,000点区间，本周股指开始对其进行突破，惟成交量能未见明显放大，后市料仍有反复，盘中震荡频率料较大。

技术指标方面，KDJ、RSI均上扬且尚未进入超买区，MACD低位金叉，均对大盘继续震荡盘升形成支持，但关键指标成交量能若不能连续明显放大，大盘则在冲高后仍有回落，振幅或继续加大。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bmQdiU

沪综指本周创六周最大单周涨幅，此前连续三周调整令空头能量得以释放，多头蓄势完毕后卷土重来迹象明显，由于周均线系统在此前调整过程中未受破坏，将继续支持大盘上涨，目标将指向半年来大箱型震荡顶部位置3,100点一线，下周整体走势料为多头主导。（完）