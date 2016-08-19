《A股技术分析》中国股市沪综指震荡消化年线压力

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京8月19日 - 中国股市沪综指.SSEC本周发力上攻3,100点上方。技术面显示，多头主导本周走势，股指升至3,100之上于年线处受阻回落，短线料震荡蓄势后再度向上冲击，量能仍是决定后市上涨高度的重要因素；中线看，大盘开始对半年来箱型震荡顶部位置进行反复冲击，能否有效突破须视年线争夺结果。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2b1J8r5
沪综指本周一发力上扬攻击3,100点上方，遇年线压力后回落震荡。短期均线基本保持多头排列，料有望助力大盘反复震荡消化年线（3,117点）压力，日K线形态形成标准上升旗型整理，随后大盘仍将继续上试本轮行情新高。
量能整体有所放大但仍显不足，沪市日均成交金额3,000亿元以上方有助大盘继续上行。而短期各项技术指标均未进入超买区，亦有助大盘再度掀起一轮升势。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bmS9aq
沪综指连续两周上涨，对半年来大箱型震荡顶部区域发起冲击，全周量能有所放大，震荡虽有所加剧但上涨势头不改，中线看重心有望继续抬高，但鉴于多头绝对主力--国家队对大盘上涨力度和幅度开始有调控迹象，料3,100点上方大盘走势偏反复。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。