《A股技术分析》中国股市沪综指震荡消化年线压力

作者 曾祥进

路透北京8月19日 - 中国股市沪综指.SSEC本周发力上攻3,100点上方。技术面显示，多头主导本周走势，股指升至3,100之上于年线处受阻回落，短线料震荡蓄势后再度向上冲击，量能仍是决定后市上涨高度的重要因素；中线看，大盘开始对半年来箱型震荡顶部位置进行反复冲击，能否有效突破须视年线争夺结果。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2b1J8r5

沪综指本周一发力上扬攻击3,100点上方，遇年线压力后回落震荡。短期均线基本保持多头排列，料有望助力大盘反复震荡消化年线（3,117点）压力，日K线形态形成标准上升旗型整理，随后大盘仍将继续上试本轮行情新高。

量能整体有所放大但仍显不足，沪市日均成交金额3,000亿元以上方有助大盘继续上行。而短期各项技术指标均未进入超买区，亦有助大盘再度掀起一轮升势。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bmS9aq

沪综指连续两周上涨，对半年来大箱型震荡顶部区域发起冲击，全周量能有所放大，震荡虽有所加剧但上涨势头不改，中线看重心有望继续抬高，但鉴于多头绝对主力--国家队对大盘上涨力度和幅度开始有调控迹象，料3,100点上方大盘走势偏反复。（完）