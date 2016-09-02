《A股技术分析》中国股市沪综指短线二次探底再获支撑

作者 曾祥进

路透北京9月2日 - 中国股市沪综指.SSEC本周持续震荡，整体仍为蓄势行情。技术面显示，股指在短期均线上下缠绕，量能不足导致上涨乏力，大盘随即二次回探上周低点附近，下方30日均线在3,040点附近继续发挥有效支撑，料大盘蓄势完毕后仍有上攻机会。

中线看，5周均线支撑位于3,050点附近，下方其他主要均线仍为多头排列，对大盘形成呵护，显示其仍运行在上升趋势当中。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2bZznbc

沪综指本周仍缩量震荡，盘中一度再度跌至接近上周低点，形成二次探底后再获支撑。目前股指在短期均线间缠绕运行，量能不足致涨跌乏力，整体仍在震荡蓄势之中，下档30日均线在3,040点附近继续发挥有效支撑，后市完成短线调整后仍有望上涨回试年线3,100点附近。

3,100-3,000点区间为此前大箱型震荡顶部区域，股指在此出现反复震荡非常正常，另外大盘在突破连接4月和7月反弹高点形成的压力线后，连续窄幅震荡回落，在技术面亦可视为回抽性质，后市大幅下跌可能性极低，回抽完成后料再现升势。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bYfLXp

沪综指本周微跌收缩量十字星，多空维持相对平衡，且有调整近尾声迹象，5周均线继续支撑大盘，周均线系统继续保持多头排列，有效呵护大盘继续运行于上升趋势当中，惟量能始终难以出现有效放大，将制约大盘上升力度和空间，股指在3,140-3,050区间内或有较长时段波动。（完）