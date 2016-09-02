《A股技术分析》中国股市沪综指短线二次探底再获支撑

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京9月2日 - 中国股市沪综指.SSEC本周持续震荡，整体仍为蓄势行情。技术面显示，股指在短期均线上下缠绕，量能不足导致上涨乏力，大盘随即二次回探上周低点附近，下方30日均线在3,040点附近继续发挥有效支撑，料大盘蓄势完毕后仍有上攻机会。
中线看，5周均线支撑位于3,050点附近，下方其他主要均线仍为多头排列，对大盘形成呵护，显示其仍运行在上升趋势当中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2bZznbc
沪综指本周仍缩量震荡，盘中一度再度跌至接近上周低点，形成二次探底后再获支撑。目前股指在短期均线间缠绕运行，量能不足致涨跌乏力，整体仍在震荡蓄势之中，下档30日均线在3,040点附近继续发挥有效支撑，后市完成短线调整后仍有望上涨回试年线3,100点附近。
3,100-3,000点区间为此前大箱型震荡顶部区域，股指在此出现反复震荡非常正常，另外大盘在突破连接4月和7月反弹高点形成的压力线后，连续窄幅震荡回落，在技术面亦可视为回抽性质，后市大幅下跌可能性极低，回抽完成后料再现升势。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bYfLXp
沪综指本周微跌收缩量十字星，多空维持相对平衡，且有调整近尾声迹象，5周均线继续支撑大盘，周均线系统继续保持多头排列，有效呵护大盘继续运行于上升趋势当中，惟量能始终难以出现有效放大，将制约大盘上升力度和空间，股指在3,140-3,050区间内或有较长时段波动。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。