《A股技术分析》中国股市沪综指继续受年线压制

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京9月9日 - 中国股市沪综指.SSEC本周横向震荡，略有收高。技术面显示，股指继续受年线（3,096点）压制，盘中多次出现冲高回落，量能始终无法有效放大显示向上突破信心不足，短线尚需继续消化该技术压力后再寻机上攻；中线看，大盘继续维持五周均线上方运行，连续两周十字星显示多空维持平衡，后市仍有蓄势上涨机会。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2co0r6z
沪综指本周继续横向震荡，盘中多次触碰3,100点但受年线压制均小幅跳水回落，目前年线位于3,096点附近，压力仍有待消化，随后有望发力上扬。短期均线于3,080点处汇集，其下具备技术支撑，大盘回调空间有限。
短期技术指标方面，MACD低位震荡尚未发出上涨信号，KDJ小幅回落，DX动向指标延续回落后已基本见底，一旦回升大盘将出现趋势性走势，布林通道（BULL）上下轨逐渐收敛，显示后市面临方向性突破，若向上运行需要成交量明显放大予以配合。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bYfLXp
沪综指本周微升再收近似十字星，多空仍处均衡状态，五周均线上行略微抬高大盘重心，但成交量放大不明显，无法助力大盘明显突破上涨。整体看6月以来的中级上升格局仍得以保持，但乏量情况下大盘波动空间有限，股指继续在3,050-3,140点区间内拉锯。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。