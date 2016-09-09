《A股技术分析》中国股市沪综指继续受年线压制

2016年6月27日，北京，一名男子在一家券商营业部的电子显示屏前看股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 曾祥进

路透北京9月9日 - 中国股市沪综指.SSEC本周横向震荡，略有收高。技术面显示，股指继续受年线（3,096点）压制，盘中多次出现冲高回落，量能始终无法有效放大显示向上突破信心不足，短线尚需继续消化该技术压力后再寻机上攻；中线看，大盘继续维持五周均线上方运行，连续两周十字星显示多空维持平衡，后市仍有蓄势上涨机会。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2co0r6z

沪综指本周继续横向震荡，盘中多次触碰3,100点但受年线压制均小幅跳水回落，目前年线位于3,096点附近，压力仍有待消化，随后有望发力上扬。短期均线于3,080点处汇集，其下具备技术支撑，大盘回调空间有限。

短期技术指标方面，MACD低位震荡尚未发出上涨信号，KDJ小幅回落，DX动向指标延续回落后已基本见底，一旦回升大盘将出现趋势性走势，布林通道（BULL）上下轨逐渐收敛，显示后市面临方向性突破，若向上运行需要成交量明显放大予以配合。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2bYfLXp

沪综指本周微升再收近似十字星，多空仍处均衡状态，五周均线上行略微抬高大盘重心，但成交量放大不明显，无法助力大盘明显突破上涨。整体看6月以来的中级上升格局仍得以保持，但乏量情况下大盘波动空间有限，股指继续在3,050-3,140点区间内拉锯。（完）