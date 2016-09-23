《A股技术分析》中国股市沪综指短线续围绕60日均线波动

作者 曾祥进

路透北京9月23日 - 中国股市沪综指.SSEC本周反弹冲高但动力不足，市场气氛仍然谨慎。技术面显示，此前沪指屡次上突年线未果，随后大幅回档至60日均线（目前位于3,040点附近）下方获得支撑，短线料继续围绕该线震荡。

中线看，中秋节前大盘大幅向下跳空令升势受阻，不过尚未形成明确的下跌趋势，股指运行中枢下移至2,970-3,080点区间，股指进入新的箱型震荡。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2d93D6t

沪综指本周反弹冲高但力度有限，20日及30日均线构成较大压力，同时沪指跌破60日线后进入回抽，短线料继续围绕该线波动，整体维持偏弱走势。

大盘此前形成较大的向下跳空缺口，本周向上反弹缺口则偏小。前者若不能收复则形成突破型缺口的可能性加大，后者作为普通缺口则势必予以回补，预示大盘即便有机会再度冲高3,080点，随后亦将回落再度下试3,000点。

导致大盘本轮下跌的主要基本面因素为，将扶贫引入股市一定程度上动摇市场根基和投资者信心，而波动率的大幅下降亦令市场交易功能受到影响，沪市面临包括技术面趋弱在内的多种因素拖累，短期内重新转强的机会不大。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2der2j4

沪综指本周收报小阳，但反弹受阻于五及10周均线，量能放大有限令上涨力度不足。中线看此前的上涨趋势受阻，大盘重心下移但尚未形成下跌趋势，10及30周均线于2,970点附近形成较强支撑，不跌破该点大盘尚无太大问题。

中秋节前大幅向下跳空导致股指运行中枢由此前的3,040-3,140点区间下移至2,970-3,080点区间，大盘有望在此区间内震荡。向上突破必须伴随明显的成交放量，而若量能持续低迷并叠加波动率降低，则中线走势会进一步趋弱，管理层是否继续适时护盘以维持大盘年初以来的L型走势有待观察。（完）