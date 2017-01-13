《A股技术分析》中国股市沪综指短线料弱势震荡

作者 曾祥进

路透北京1月13日 - 中国股市沪综指.SSEC本周反弹受阻后持续震荡回落，技术面显示，短期均线全部失守人气转淡，股指将再度回试半年线，整体呈偏弱势震荡格局，3,100点附近再度成为多空反复争持之地；中线看，大盘继续维持30周均线上方震荡，该线不宜有效失守，否则去年初以来的中级上升趋势将被扭转。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/2imIQtq

沪综指本周一冲高受阻于30日和60日均线后连续四日回落，短期5、10、20日均线并全部失守，大盘再度回试约位于3,100点的半年线。整体看股市已不堪新股发行重负，潜在卖压持续上升，投资者情绪疲弱，大盘短线料维持3,100点附近弱势震荡，国家队在其下仍会有护盘动作，但其根本意图仍是为了新股发行护驾，该点位附近的技术意义已大为降低。

短期技术指标KDJ，MACD开始转弱，惟仍处于相对低位，尚不至于对大盘形成助跌，成交量则有继续萎缩迹象，显示存量资金有所离场，狂发新股的节奏若不改变，市场供求关系失衡由量变到质变将越来越近。

较长期走势(周线图): reut.rs/2jKYwff

沪综指本周下跌将上周涨幅抹去大半，整体看大盘仍维持3,100点上方震荡走势，上有5、10周均线，下有30周均线支撑，后者位于3,080点附近，是中线多方重要屏障，料近周大盘还将维持3,100点附近整理，多空维持偏弱平衡，但若新股发行节奏不改，大盘运行重心或被打破并出现下移，并威胁去年初以来的中级上升趋势。（完）