《A股技术分析》中国股市沪综指继续构筑短期头部

作者 曾祥进

路透北京8月29日 - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡下跌，周五有所反弹，成交量整体呈现萎缩递减。技术面显示，大盘高位震荡趋跌，构筑短期头部进入尾声阶段，后市仍将有反复下探动作；中线看，回抽下跌行情逐步展开，未来存在一定跌幅。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪指本周自一个半月以来首次跌破20日均线后，卖压有所放大，技术面开始趋弱，周五受30日均线支撑反弹，但成交额继续萎缩，显示回升动力不足，2,220点以上的压力已成型并不断积累，短期头部的特征愈发明显。

上周沪指则在2,230点上方顺利完成诱多冲顶，其上较大的成交量显示此前主力获利筹码已顺利出脱，本周大盘跌向该上升楔形的起始位置，并回补8月8日形成的2,194点跳空缺口，整体看，2,200点之上的短期头部构筑正接近尾声。

预计随着下周新股申购资金的解冻，2,200-2,220区间的震荡还将延续，但若成交量未现放大并持续回落至千亿元以下，则大盘震荡完毕后或向下突破30日均线，正式展开下跌行情，位于2,190点附近的支撑有效下破后大盘将继续震荡下跌，目标随后指向2,135点一线。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周出现七周来首个周阴线，盘中一度下破5周均线并抹去前两周涨幅，尽管周五拉回5周均线之上收盘，但调整势头已成，后市将再度下试该线（下周位于2,218点附近）并最终跌破可能性大，另大盘与其他周均线乖离率仍然较大，中线面临持续下拉压力。

本轮上涨行情在周线图上留下两个跳空缺口，8月8日当周的2,194点缺口本周予以回补，而7月25日当周2,126点缺口成为数年来熊牛转换的突破型缺口的特征仍不充分，或将成为大盘中线回调的下一个重要目标。

由于沪指7月中旬以来的本轮上涨行情已走出数年来的中长期下跌通道，调整中只要不低于2,070点，则该轮中级上涨行情的性质便不会遭到破坏，大盘仍将持续努力以扭转2007年以来的这一轮熊市行情。（完）

(审校 黄凯)

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