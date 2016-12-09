《A股技术分析》中国股市沪综指维持3,200点上方震荡

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（重发修正日线图链接）
作者 曾祥进
路透北京12月9日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，整体震荡盘升。技术面显示，3,200点附近30日均线叠加政策性护盘，对大盘形成支撑，股指将维持在3,200点上方震荡蓄势，在短调结束后仍有机会上试3,300点；中线看，5周均线失而复得，均线系统保持完好，大盘中级震荡缓升格局不变。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/2haexai
沪综指周一受政策面干扰大幅向下跳空走跌，在短暂跌破3,200点之后获得技术面30日均线支撑及叠加国家队护盘，整体表现为修复性震荡走势，短线将维持3,200点之上震荡蓄势，消化利空压力。周一当日下跌缺口为普通缺口性质已被完全回补，显示大盘在结束短调后仍有机会再度上试此前高点3,300点附近。
短期技术指标中KDJ和MACD均低位走平，趋向指标ADX持续下行，显示本周初的下跌非趋势性行情，后市难见再度回落；量能方面本周整体萎缩，显示市场卖压不大，但若再度上攻3,300点必须有成交量明显放大的配合。
较长期走势(周线图): reut.rs/2ha9RkA
沪综指本周低开高走，收于5周均线之上，显示该线技术支撑明确有效，且下档还有10周20周均线等多头排列并向上发散，中线看均形成多道支撑，大盘震荡缓升的格局并未因周一的单日较大下跌所打破，惟中线看3,300点附近的技术压力尚需反复消化，近几周股指料在3,200-3,300点区间震荡蓄势。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。