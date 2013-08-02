中国股市沪综指短线升势并不牢固

作者 曾祥进

路透8月2日电 - 中国股市沪综指.SSEC本周震荡上扬，收于短期各均线之上，令技术图形得到有利于多头的改善；但成交量能的不足以及权重股在大盘升幅中所占比例偏大，显示短线升势并不牢固，料多空围绕2,000点上下进行的争夺和震荡行情仍将延续。从中长线看，7月月线微升0.74%，对6月近14%的大幅下跌改善极为有限，总体仍处于偏弱格局。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/reh22v)

沪指本周一的跳空下跌一度引发技术面再度全面向坏的悲观预期，但随后神秘力量进场护盘，将股指重新拉回2,000点这一短期多空分水岭之上，从而再度形成多空拉锯“扳手腕”格局，股指围绕2,000点上下进行振荡的格局得以延续。

周五沪指收于5、10、20、30多条短期均线之上，护盘方利用各均线在2,000-2,020点区域粘合的机会，拉升股指以形成技术面的多头形态，以改善市场情绪。但沪股量能仍不足，成交金额始终未能达到千亿元级别，难以支撑大盘有更高升幅，在接近前期密集成交区2,050点之后卖压会明显加重。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）均在50附近的中值区域波动，对大盘指导意义不大，BOLL（布林通道）中轨下周约在2,020点附近，短线若股指守于其上，则震荡脉冲行情还会延续；反之股指则再度下探2,000点。整体来看，短期走势仍属于空方压制全场，多方防守反击的运行格局。

指标方面并宜关注DX（趋向指标）的状态，该指标自前次高点回落已逾六周时间，目前在相对底部徘徊，一旦其出现连续走高，即显示随后大盘将出现明确的趋势性走势，股指将结束2,000点附近的震荡拉锯，出现方向性的突破。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/seh22v)

沪综指本周再度出现连续第二周上扬，横向震荡时间已达五周，并呈现以2,000点为中枢，上下各50点空间波动的箱型型态，前波反弹高点即箱顶位置2,070点附近压力巨大，同时10周均线目前正明显下行，下周将接近2,050点，亦构成较强技术压力。

另外，五周均线下周将上行至2,020点附近，与短期布林通道中轨重合，更加剧了该点位得失的重要性，若失守则大盘会再次面临新一波空头冲击。

从月线形态看，7月月线为一带较长上影线的小阳，累计升幅仅0.74%，对6月14%的月跌幅改善极为有限。中长线看，若8月不能收出带量的较大幅度阳线，则仍面临出现较大跌势的可能，未来几个月里前期低点1,849点仍将反复受到考验。(完)

(审校 张喜良)

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