沪综指早盘收涨逾2%

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指继周三创近4个月最大单日升幅后，周四继续受权重股提振大涨，早盘收升2.2%。分析师指出，国内总理讲话强调守住经济增长下限，以及海外贝南克称目前政策仍需宽松均对市场构成利好，从而激励资源等权重股领涨。

早盘收市时，沪综指.SSEC报2,053.07点；涨44.94点或2.24%。

“上涨的一个因素是美联储讲话，另一个是总理讲话称要守住下线，话里有话，若即将公布的上半年经济数据不好，则将稳定市场预期。预计新股发行重启前后，政策将保持稳定，但大盘再往上走的可能性也不大。”新时代证券研发中心副总秦茂军称。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

中国即将于7月15日(下周一)公布今年上半年经济数据，此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。(完)

(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)

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