沪综指缩减跌幅微收低

路透上海6月25日 - 中国股市沪综指周二再度急挫后盘中大幅反弹，收盘微跌。早盘股指在官媒强化央行流动性继续不放松的悲观情绪引导下，延续前日下跌走势，午盘初端跌幅一度接近6%，但之后恐慌情绪有所释放，部分抄底资金进场，反弹动量开始集聚，助大盘缩减跌幅。

沪综指.SSEC收报1,959.508点，跌3.727点，或0.19%，盘中最低探至1,849.65点，；上海A股今日成交额放大至1,044亿元人民币,昨日为877亿元。

“今天股市的走势变化非常大，午后市场对流动性收紧的恐慌情绪有所释放,但现在是不是底部还不好判断，只有央行明确注入流动性，才有可能是底部信号。”长城证券策略组带头人朱俊春认为。

中国股市暴跌至半年新低令投资者哀鸿遍野，针对“救市”和“托市”预期，中国官媒《人民日报》周二刊发时评称，有关建议都是扬汤止沸之举，不是帮了股市，而是害了股市，只会加剧资本市场的“积贫积弱”，而丝毫无益于一个完善的、多层次的资本市场建设。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。

上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

周二盘中个股一度全面下跌，金融地产板块仍是带动大盘下跌的主力板块，但尾盘均出现反弹回升，民生银行(600016.SS)自盘中跌停回升至微幅收跌0.82%，报8.44元。

沪深300指数.CSI300收跌0.27%，报2,165.421点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,120.2点，跌1.75%，成交1237,859手。(完)

(发稿 徐永; 审校 曾祥进)

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