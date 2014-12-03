短期看好中国A股 因尚有减息等宽松动作--瑞银财富管理

路透香港12月3日 - 瑞银集团UBSN.VX的香港财富管理部门周三称，短期看好中国A股的表现，因预期明年内地仍有减息及下调存款准备金率的宽松动作。

瑞银财富管理投资总监办公室北亚太区首席投资总监浦永灏在记者会上称，中国的无风险利率继续下降，为货币政策转向提供机会，可能再有1-2次减息及降准，加上来自融资、保险等新资金入市，这些因素令A股还有上升空间。

中国股市沪综指周三大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创历史天量。由年初至今，沪综指累计上升31%，优于环球主要股市表现。

浦永灏没有对A股目标给出预测，然对股市中长线表现表示保留。

“中长期不太乐观，因为股市升得太快，而且实体经济没有根本性的改善。”他说，环球市场之中，瑞银财富管理最看好美国，并建议继续增持增持美股。

港股方面，瑞银财富管理投资总监亚太区股票副主管何伟华称，对港股持“中性”看法，因目前的市帐率处于合理水平，未来企业盈利增长空间有限，预期港股只会跟随外围股市走势。

他并称，该行预期明年本地楼价有10-15%潜在跌幅，主要受美国加息以及楼盘销情减慢影响，对地产股构成不利；澳门赌业可能到明年首季博彩收入有较好的增长表现后始能受到支持。

港股恒生指数.HSI周三逆转稍早涨势收低。分析师称，这是因为资金流到形势大好的大陆股市。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。