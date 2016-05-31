沪综指收升3.3%创近三个月最大涨幅 A股纳入MSCI预期升温（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京5月31日 - 中国股市沪综指周二放量收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅。分析师指出，A股纳入MSCI指数预期升温，促大盘强劲反弹，盘面显示价量齐升特点，非银金融类股票领涨；今日沪综指已填补5月9日下跌缺口，但盘中热点切换较快，后续行情持续性有待观察。

沪综指.SSEC收报2,916.616点，大涨94.165点或3.34%，此前最大单日涨幅为3月2日的4.26%；本月沪综指累计下跌0.74%。上证A股今日成交2,356亿元人民币，创近一个半月新高，上日为1,154亿元。

“前期盘跌的时间太长了，然后前期外围市场持续回暖，近期境外资金连续大幅买入，明晟(MSCI)是否纳入A股将于6月15日宣布，（市场）有这个预期。我觉得短期应该是一个底部反弹。”国都证券分析师肖世俊表示。

高盛将MSCI明晟把中国内地股市纳入其指标指数的机率提高至70%，指因北京近期采取措施消除针对国际投资机构投资其股票市场的障碍。近几周，已经有贝莱德(BLK)、坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)等投资者和经纪商赞许北京的举措。

海富通国策导向基金经理施敏佳指出，沪股通连续11日净流入91亿元，昨日更是大幅流入29.85亿，创4月中旬以来新高。历史上，沪股通的资金流入往往具有前瞻效应，可以用来显示海外机构对A股的看好。另外，昨日习主席强调要把科技创新摆在更重要的位置，此政策尤其利好创业板指数。

中国国家主席习近平周一称，实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领中国经济发展新常态、保持经济持续健康发展的必然选择。

交易所上市基金(ETF)南方富时中国A50周一录得过去一年来最大单日资金流入，部分是因市场憧憬中国A股将被纳入MSCI明晟新兴市场指数。南方富时中国A50是最大的以中国为投资标的的人民币ETF。

对于A股纳入MSCI，施敏佳认为，信号意义大于对指数的实际影响，短期内不可能带来巨额新增资金。此外，A股市场容量已经较大，新增资金对资金面的影响也较小。

中信证券(600030.SS)研报指出，若A股以5%权重纳入MSCI指数，带来的增量资金在1,400亿人民币左右，其中被动配置性资金量大概在230亿左右。中长期看，A股纳入MSCI将提高国内资本市场流动性，促进A股国际化，进一步开放中国资本市场，优化投资者结构，并进一步推动人民币走向国际舞台。

不过光大证券策略分析师徐沛东认为，今日市场反弹过快，日内完成蓝筹股和中小盘股的热点切换，大盘可能在透支深港通和MSCI所带来的政策红利，明日沪综指将面临获利和套牢盘双重压力。市场对此轮反弹行情有所期盼，不过短期涨幅过大，行情很难持续。

分析师表示，券商的估值已到达历史底部的合理区间，优质的券商PE在1.2-1.3倍，高增长的券商PE在1.5倍附近。券商弹性大，也是倍受青睐的原因。券商作为导火索，引燃了前期超跌公司普涨的行情。

上证银行股指数收涨1.92%，东吴证券(601555.SS)和东兴证券(601198.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,169.56点，涨3.35%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,158.8点，涨4.05%，成交21,142手。130亿元额度的沪股通净买入37.71亿元。（完）