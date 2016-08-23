沪综指震荡收升 上攻动力不足3100点附近压力仍大

路透北京8月23日 - 中国股市沪综指周二震荡收升。分析师指出，今日早盘股指曾出现一波冲高，但动能明显不足，临近午市大盘开始回落，尾市小幅跳水后涨幅收窄。近期资金面逐渐收紧，短期难以支撑大盘蓝筹股持续上攻，沪综指3,100点附近压力仍然存在。

沪综指.SSEC收报3,089.71点，涨4.90点或0.16%，上证A股今日成交1,742亿元人民币，上日成交量为2,046亿元。

“现在是震荡市，我认为在3,100点这个位置压力还是比较大的。”广证恒生证券策略分析师张文轩指出，现在大盘依旧维持震荡市，每天走势难有大起大落。

他并指出，近期地产公司间举牌产生市场热点效应，同时机构对新股的热情也持续高涨，此轮新股申购对市值配售要求抬高，被迫要求机构配置相对稳定的蓝筹股，资金涌入大盘蓝筹股令银行、地产股出现一轮上涨，但热点缺乏持续性。

中国银行间市场今日资金紧势依旧，除国开行等少量大行提供隔夜品种外，市场上七天以内流动性供给不多。不过总体来说，资金市场还未达十分紧绷的状态，相对高的价格令基金等机构更乐于融出14天或以上期限资金，需求方则考虑资金成本观望较多。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.33%。

沪深300指数.CSI300收报3,341.83点，涨0.15%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,318.0点，涨0.01%，成交12,959手。130亿元额度的沪股通净买入4.7亿元。（完）