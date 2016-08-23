沪综指震荡收升 上攻动力不足3100点附近压力仍大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月23日 - 中国股市沪综指周二震荡收升。分析师指出，今日早盘股指曾出现一波冲高，但动能明显不足，临近午市大盘开始回落，尾市小幅跳水后涨幅收窄。近期资金面逐渐收紧，短期难以支撑大盘蓝筹股持续上攻，沪综指3,100点附近压力仍然存在。
沪综指.SSEC收报3,089.71点，涨4.90点或0.16%，上证A股今日成交1,742亿元人民币，上日成交量为2,046亿元。
“现在是震荡市，我认为在3,100点这个位置压力还是比较大的。”广证恒生证券策略分析师张文轩指出，现在大盘依旧维持震荡市，每天走势难有大起大落。
他并指出，近期地产公司间举牌产生市场热点效应，同时机构对新股的热情也持续高涨，此轮新股申购对市值配售要求抬高，被迫要求机构配置相对稳定的蓝筹股，资金涌入大盘蓝筹股令银行、地产股出现一轮上涨，但热点缺乏持续性。
中国银行间市场今日资金紧势依旧，除国开行等少量大行提供隔夜品种外，市场上七天以内流动性供给不多。不过总体来说，资金市场还未达十分紧绷的状态，相对高的价格令基金等机构更乐于融出14天或以上期限资金，需求方则考虑资金成本观望较多。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.33%。
沪深300指数.CSI300收报3,341.83点，涨0.15%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,318.0点，涨0.01%，成交12,959手。130亿元额度的沪股通净买入4.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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