沪综指连三日小幅收跌 观望气氛浓成交额创近一个月新低

路透上海7月20日 - 中国股市沪综指周三连续三日小幅收跌。分析师指出，由于沪综指3,100点整数关口压力较大，场内观望气氛浓厚，大盘继续呈现窄幅整理走势，A股成交额创下近一个月新低。

沪综指.SSEC收报3,027.90点，跌8.698点或0.29%。上证A股今日成交1,708亿元人民币，此前成交低点为6月23日的1,634亿元，上日为1,863亿元。

“整个大盘没啥好说，跌不下去，涨又涨不动。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，上档3,100点附近压力暂时无力突破，增量资金不愿入场，大盘僵局短期难打破。

他说，目前相当多投资人都是采用轻大盘、重个股的策略，各种概念和题材股轮番发动来维系市场人气，今日半导体元器件等题材表现较为活跃。

尽管有万科(000002.SZ)提请查处其大股东钜盛华违法违规行为的不利消息，但万科A近期连续阴跌的势头今日有所放缓，收盘微跌0.18%。

万科(2202.HK)周二再次出招回击宝能，其向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。

沪深300指数.CSI300收报3,237.605点，跌0.33%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,196.0点，跌0.23%，成交9,911手。130亿元额度的沪股通净买入3.77亿元。（完）