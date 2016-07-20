沪综指连三日小幅收跌 观望气氛浓成交额创近一个月新低

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海7月20日 - 中国股市沪综指周三连续三日小幅收跌。分析师指出，由于沪综指3,100点整数关口压力较大，场内观望气氛浓厚，大盘继续呈现窄幅整理走势，A股成交额创下近一个月新低。
沪综指.SSEC收报3,027.90点，跌8.698点或0.29%。上证A股今日成交1,708亿元人民币，此前成交低点为6月23日的1,634亿元，上日为1,863亿元。
“整个大盘没啥好说，跌不下去，涨又涨不动。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，上档3,100点附近压力暂时无力突破，增量资金不愿入场，大盘僵局短期难打破。
他说，目前相当多投资人都是采用轻大盘、重个股的策略，各种概念和题材股轮番发动来维系市场人气，今日半导体元器件等题材表现较为活跃。
尽管有万科(000002.SZ)提请查处其大股东钜盛华违法违规行为的不利消息，但万科A近期连续阴跌的势头今日有所放缓，收盘微跌0.18%。
万科(2202.HK)周二再次出招回击宝能，其向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。
沪深300指数.CSI300收报3,237.605点，跌0.33%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,196.0点，跌0.23%，成交9,911手。130亿元额度的沪股通净买入3.77亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。