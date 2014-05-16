经济增长不确定压抑中国股市表现 大盘将维持区间震荡--瑞银

路透北京5月16日 -大型券商瑞银证券周五发布研究报告称，在未来一段时间，经济增长不确定对中国股市形成制约，但政策和流动性却偏向有利，因此维持大盘指数区间震荡的判断。

报告称，近期房地产行业下行风险加大，给增长前景带来更多不确定性。同时，在稳增长的基调下，基础设施投资和保障房建设的力度也在加大。此外，通胀压力减小，预计货币政策也会向宽松方向微调。

报告指出，一季度上市公司业绩增速下滑，A股上市公司盈利同比增速已下滑至9%。非金融公司的利润增速大幅下挫至4%，此增速为过去七个季度的最低水平。

“考虑到一季度经济表现低于我们原先的预期以及房地产行业的不确定性，已将今年GDP增速下调至7.3%。相应地对A股盈利增速的预测也由原先的11%下调到5%，其中金融板块利润增长11%，非金融下降3%。”瑞银称。

瑞银并预计，A股4月下半月的表现已经反映了一定程度的悲观预期，但未来不确定性仍然较高。除了市场继续消化经济数据，并判断政府最近出台的措施能否使经济避免硬着陆之外，另一个压抑投资者情绪的因素是新一轮IPO。

中国证券业协会上周五发布多项IPO（首次公开发行）配套规则文件，包括修改股票承销业务规范，网下投资者备案管理以及配售细则，预示着IPO重启有望加速。

周五早盘，中国股市沪综指.SSEC收跌0.29%至2,019.04点，年内累计跌幅4.58%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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