中国A股目前处于相对底部 可关注周期股和消费股等--海富通

路透上海5月13日 - 中国海富通基金管理公司股票基金经理黄峰周五表示，估计目前的指数点位已处在相对的底部区域，仓位上可以适当积极。建议可关注传统周期股、传统消费类股和部分前景看好的军工股等。

他在收市后的简评中指出，对于A股大的格局判断，目前应该是在从去年“水牛市”冲高回落后的中期震荡格局。宏观经济维持平稳下行，没有特别的问题。流动性有所收紧，但也没有特别大的流动性风险。从股市的经验上来讲，一般来说指数的底部在发展中仍是不断抬升的，极度悲观情况下，也很难创出新低。

他认为，在当今的震荡格局之下，投资逻辑可分为三类，一是寻找基本面较好的超跌反弹型资产，二是寻找稳定增长型资产，三是寻找新兴领域最受瞩目的资产。

落实到具体的行业上来，第一选择是大周期行业，目前的市场点位在偏底部区域，大周期行业年初的基本面改善是明显的，后续经济改善的持续性能实现的话，或将有进一步表现，向上的空间大于向下；第二选择的是传统消费类资产，市场的“迷茫”状态不容易改变，消费股适合作为补充，具有较强防御性，预计中期之内其相对优势不会轻易的丧失。

第三选择的是军工里的一些前景向好、政策支持的个股。第四，希望在新经济中精选个股，目前最火热的是新能源汽车和OLED，不过寻找好标的的难度很高。

中国股市沪综指周五小幅收跌至两个月新低。分析师指出，今日大盘高开低走，市场热点散乱，上海A股成交额创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场短线只能进入多空弱平衡状态。（完）