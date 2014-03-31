中国股市二季度料弱势下跌 政策变量可能带来反弹--中信证券

路透北京3月25日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告认为，基本面与风险偏好的趋势决定了二季度市场依然处于下行通道中，但稳增长政策是最大变数。乐观情况下，二季度内可能迎来类似“红二月”的一定量级的反弹行情。

报告分析称，虽然年初数据显示经济已超预期下行并将持续，但决策层对经济下行容忍程度提升，加上存量稳增长政策的储备，拉长了经济观察窗口期。基于中央领导地方调研的判断，如果4月底经济政策首要目标转向稳增长，并再推出增量政策的话，市场基本面预期将得到支撑。

“建议关注4月底与6月底的增量稳增长政策伺机而动，如果政府在4月下旬推出一些增量的托底政策的话，那么有可能出现一定级别的反弹。”报告称。

报告认为，二季度经济增速与上市公司盈利趋势向下，但二季度是观察经济下滑幅度、风险释放程度以及政府底线思维的最佳时间窗口。决定二季度市场整体运行的主因依然是“破”的影响下经济和盈利增速的趋势与市场风险偏好的边际变化，其中稳增长政策出台时机可能是最大变量。

报告预计，流动性方面，二季度风险偏好下降，避险情绪抬升。经济增速、上市公司盈利增速回落和信用体系出血点密度最高的时段将促使资金避险情绪抬升，宏观流动性也将从宽松逐步回归中性。

报告并称，二季度美联储继续按照每次议息会议100亿美元的节奏削减资产购买量，基本面较差的新兴市场包括中国仍有资金流出压力，主要风险点来自日本。

中国股市沪综指.SSEC上周五收跌，承受业绩差及融资压力的创业板个股跳水，大量资金逃离，部分转向银行等低估值大盘蓝筹股，稳住了大盘，股指保持窄幅震荡。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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