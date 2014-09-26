《A股技术分析》中国股市沪综指料续震荡筑顶

作者 曾祥进

路透北京9月26日 - 中国股市沪综指.SSEC本周再创新高，盘中涨跌转换频繁。技术面显示，短期指标有一定程度修复但主要游走于中值区域，与大盘指数创新高有所背离，惟量能再度放大，支撑股指于高位震荡，短线料延续震荡筑顶；中线看，股指高位横盘三周，周K线下档再现长下影，2,300点附近的支撑力度在逐步减弱，后市仍有调整要求。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (here)

沪综指本周先抑后扬，急跌急涨，走势往返转换节奏明显加快，多空围绕5、10日均线拉锯，下周初20日30日均线将分别上移至2,315和2,285点附近，将成为短线多头全力防守的两道支撑，而上档2,350点以上卖压仍大，再度上攻须配合量能继续放大。

从型态上看，沪股短线K线组合正逐渐演化为扩张三角形型态，此型态在高位出现多为调整型态，股指一旦再度上攻无果，则有较大可能再度出现类似此前的单日急跌走势。

日技术指标方面，KDJ和RSI有所回升，但在中值区域波动，指向不明，MACD死叉后横向移动，与股指创新高背离，布林通道上下轨本周出现收敛迹象，显示短期高位盘局态势有被打破的技术需要。

较长期走势(周线图): (here)

沪综指本周再现长下影，连续第二周触及5周均线，随后的迅疾拉回显示该均线得失颇为多头忌惮，下周该线将升至2,335点附近，与大盘当前震荡点位极为接近，股指面临非上即下的局面。

周技术指标中，KDJ，RSI续在超买区运行，有见顶迹象，动向指标继创出33个月以来新高后连续第二周出现回落，显示盘中虽见多次震荡冲高，但7月中旬以来的首轮上升趋势已到头。

另从即将收出的本月线看，为放量中阳，股指进一步远离了2,150点本轮上涨行情首个重大突破位置，中线形势持续回暖，但2,350-2,370为过去两年沪股最为集中的成交密集区域，大盘不经过回抽调整难以有效突破该压力。（完）

(审校 林高丽)

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