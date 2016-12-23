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中国财经专栏 | 2016年 12月 23日 星期五 18:14 BJT

《A股技术分析》沪综指寻求半年线支撑

作者 曾祥进

路透北京12月23日 - 中国股市沪综指.SSEC上周因市场惧怕险资离场，导致大盘多翻空破位3,200点后下台阶整理，本周在3,100点附近震荡。

技术面显示，股指探至半年线附近获得支撑，同时国家队护盘迹象明显，短线料维持半年线上方横盘震荡；中线看，股指回档至20周均线亦具备较强技术支撑，3,100点有望成为短中线共振支撑区域，后市继续下跌空间有限。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/2hiPiGf

沪综指本周一度跌破3,100点，后在半年线处获得技术支撑反弹，惟人气不足量能萎缩，大盘回升动力不足，短期均线系统偏空压制大盘，但半年线（目前位于约3,090点附近）料继续支撑大盘，短线股指料在3,100点附近横盘整理以消化卖压。

短期技术指标中，KDJ低位出现金叉，MACD则连续两周下行后低位走平，显示大盘有初步见底迹象，而连接年初以来多个重要低点形成的上升趋势线，目前亦位于半年线附近，与3,100点整数位共振，最终形成有效支撑可能性极大。

较长期走势(周线图): reut.rs/2i8hdWn

沪综指本周整体低位震荡，全周收近似十字星，目前累计下跌四周，20周均线处（3,107点）具备较强技术支撑，中线看持续回调空间已不大，且3,100点下方为4月和8月两次反弹高点形成的密集成交区，技术意义明显，大盘有望在目前点位震荡蓄势后，逐步恢复震荡缓升格局。（完）

(审校 毕晓雯)

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