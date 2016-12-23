《A股技术分析》沪综指寻求半年线支撑

《专栏》中国收紧监管齐发力 提振经济存挑战

今年3月以来，中国新一轮金融去杠杆拉开序幕，监管收紧成为新的高频词。从一季度末开始，以金融去杠杆为主题，一行三会多项监管措施重拳出击，用以规范和清理金融市场过度加杠杆的行为，鼓励资金进入实体经济。此轮金融去杠杆与去年10月开始的对于“房地产泡沫”的打压相互衔接，并以守住银行、证券、保险体系不发生系统性金融风险为底线。