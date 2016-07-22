版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 22日 星期五 15:29 BJT

沪综指收盘下跌 谨慎观望情绪令反弹难持续

路透上海7月22日 - 中国股市沪综指周五收市下跌。分析师指出，尽管昨日大盘反弹终结三连跌，但昨日涨势有些勉强，未能令市场谨慎观望气氛改观，大盘今日继续弱势震荡，成交维持低位水平。

沪综指.SSEC收报3,012.816点，跌26.193点或0.86%；本周累计下跌1.36%，结束此前连续三周上涨。上证A股今日成交1,966亿元人民币，上日为1,995亿元。

“市场有点谨慎和犹豫，大盘没有明确方向，那么大家就停下来等变量因素。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他说，虽然股市俗语“久盘必跌”，但市场对于下档支撑的信心仍在，因此短期回调幅度亦有限，大盘可能继续盘整。

近期陷入控制权之争的万科A(000002.SZ)在经历六连跌后，今日出现明显反弹，收升2.17%。

监管局已介入万科事件。深圳证交所周四稍晚称，已向万科及大股东钜盛华股份发出监管关注函。其中针对万科近日向非指定媒体透露未公开重大信息，对公司采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施，要求万科完善信息披露。

沪深300指数.CSI300收报3,225.162点，跌0.84%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,194.2点，跌0.82%，成交11,866手。130亿元额度的沪股通净买入3.3亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐