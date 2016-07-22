沪综指收盘下跌 谨慎观望情绪令反弹难持续

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海7月22日 - 中国股市沪综指周五收市下跌。分析师指出，尽管昨日大盘反弹终结三连跌，但昨日涨势有些勉强，未能令市场谨慎观望气氛改观，大盘今日继续弱势震荡，成交维持低位水平。
沪综指.SSEC收报3,012.816点，跌26.193点或0.86%；本周累计下跌1.36%，结束此前连续三周上涨。上证A股今日成交1,966亿元人民币，上日为1,995亿元。
“市场有点谨慎和犹豫，大盘没有明确方向，那么大家就停下来等变量因素。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。
他说，虽然股市俗语“久盘必跌”，但市场对于下档支撑的信心仍在，因此短期回调幅度亦有限，大盘可能继续盘整。
近期陷入控制权之争的万科A(000002.SZ)在经历六连跌后，今日出现明显反弹，收升2.17%。
监管局已介入万科事件。深圳证交所周四稍晚称，已向万科及大股东钜盛华股份发出监管关注函。其中针对万科近日向非指定媒体透露未公开重大信息，对公司采取发出监管函、对主要负责人进行监管谈话等措施，要求万科完善信息披露。
沪深300指数.CSI300收报3,225.162点，跌0.84%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,194.2点，跌0.82%，成交11,866手。130亿元额度的沪股通净买入3.3亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。