博客：中国股市恐难逃世界杯“魔咒”

6月3日 - 作者 张晓翀

四年一届的世界杯足球赛将于6月中旬开战，其巨大的吸引力和由此产生的情绪效应将在短期内影响全球资本市场，而中国股市能否借其打破已运行半年之久的震荡格局，亦引发市场的关注。

分析人士指出，短期A股市场正处于一个消耗期，宏观经济走势、上市公司半年盈利业绩、房地产与信用风险，加上半年末资金流动性、IPO的即将重启及政策层面的微刺激措施都在产生影响，多空因素交织致场内观望情绪弥漫，成交量持续萎缩。

“世界杯开幕以后大盘有一定的风险，但有些结构性的机会在世界杯开幕之前可以稍微把握一下。”信达证券策略分析师艾宜认为。

所谓“世界杯魔咒”，指的是世界杯期间股市通常会出现下跌的走势。广发证券报告显示，自上世纪50年代以来共举办了14届世界杯，在世界杯月份，仅有3次全球股市上涨,下跌概率为78.5%，举办当月的历史平均跌幅为-1.65%，显着低于过去56年6月0.31%的平均涨幅。

纵观20年来中国股市经历的5届世界杯期间的市场表现，股指亦跌多涨少，距今最近的2010年世界杯期间，在钱荒危机共振下,沪综指.SSEC 从3,000点到2,400点下跌近15%。而2002年世界杯期间沪综指虽收涨，主要原因是受到突发利好政策的刺激，整体而言还是没能逃脱“世界杯魔咒”的影响。

东兴证券首席策略分析师王凭表示，世界杯期间多种因素的配合，加之对经济情况的担忧，市场下行的概率偏大，有可能印证坊间流传的“世界杯魔咒”的说法。

广发证券报告分析指出，世界杯期间很多国家球迷会因为观看比赛而影响实际工作。尤其是股市行情低迷的时候，投资者的注意力更是转向球赛，股市人气受到影响，因此回落也就不可避免。

中银国际证券策略分析师周荣华表示，“世界杯魔咒”主要是概率统计加上心理暗示的结果，历史规律有一定的参考价值。艾宜亦认为，“世界杯魔咒”更多体现了投资者的思维定势和市场预期，因为历史上世界杯期间全球股市都在下跌，这可能会对投资者形成市场存在一定潜在风险的预期，并促使投资者产生一致行动，结果导致市场朝着投资者一致行动的方向发展。

全球著名投行高盛日前发表的报告称，毫无疑问世界杯吸引的注意力并由此产生的巨大热情确实在短期内影响了市场。纵观历史，世界杯决赛后的数个星期内获胜球队国家的市场表现确实体现出明显跑赢大市的格局。

报告指出，伴随在世界杯上的胜利而体现出的跑赢大势的格局在时间上表现的相对稳定。现实证明在没有严重经济危机的情况下，胜利者至少在股市上都倾向于享受成功的喜悦。

不过，几十年来中国国家队只晋级了2002年韩日世界杯且未小组出线，那种通过比赛上的胜利激发出乐观情绪并促使本地股市上涨的情形，在可预见的未来出现的可能性恐微乎其微。

除了心理因素和资金作用，世界杯举办的时间窗口对于股市走势亦不合时宜。股谚有云：五穷六绝七翻身，指的是股市在每逢5月的时候都会开始跌市，到了6月更会大跌，但到了7月，股市却会起死回生。

中国股市沪综指目前已维持了长达4个月的平行震荡，本周运行于2,040点上下，仍处于1月当月下跌收盘点位附近。

**历史或有雷同**

简单对比最近两届世界杯期间中国股市表现，“世界杯魔咒”确实造成了投资者注意力转移，成交不活跃的情况。2010年二季度A股持续低迷，市场交投谨慎，成交量萎缩至3个月新低，场内观望气氛低迷。而今年A股自3月份以来，成交量也出现大幅萎缩，人气冷清。

从市场运行情况看，2010年6月期间沪综指跌幅超15%，今年尽管沪综指屡次跌破2,000点之后都出现反弹，但力度渐次减弱，大盘总体仍呈现弱势状态。

相似的情况还有IPO（首次公开发行股票）。2010年是IPO发行的高峰期，IPO融资规模创近年融资纪录，IPO密集发行对市场资金形成了巨大的压力和考验。而时隔四年后的股市同样遇到了排队上市企业一大堆，场外资金入市意愿薄弱，新股发行的“堰塞湖”现象难消的尴尬局面。

另外，两届世界杯期间同样困扰市场的还有中国支柱产业房地产行业的走向。2010年二季度时房地产价格急剧上涨引发调控，但结果是楼市成交量下降，房价却未松动。房地产调控因此陷入了继续调控对经济不利，放弃调控则伤民意的两难格局。

四年后，中国经济已开始出现下行压力，房价似乎也出现了拐点，而政府为了缓解房地产产业链对经济的负面影响，开始祭出各种刺激举措维稳房地产。市场与政策之间的博弈微妙影响着房地产金融等权重板块的走势。

不过周荣华指出，从上届世界杯到本次世界杯中间的四年间，宏观经济大环境已经历了从趋宽松转向偏紧的过程，但股市也经历了一轮趋势性下跌后长期低迷，目前已处在2,000点的政策底附近，进一步下降空间不大。

**世界杯效应催生结构性热点**

现代金融行为学者Guy Kaplanski 2014年发表的文章指出，足球比赛创造情绪，影响股票价格。他认为在2010年世界杯中创建的超额利润的模式已经不同于之前的世界杯。2010年后世界杯的可利用效应被发现并被广泛引用，相关从业人员甚至给出如何利用它的建议。

艾宜认为，世界杯期间股市相关行业或将受到市场资金的关注。从逻辑上分析，相关行业主要是集中在酒类、食品饮料、彩票、安防、服装、旅游业(包括航空)及传媒板块。

广发证券研究发现，由于与体育赛事的紧密结合，互联网竞彩依靠其便利性互动性和专业性，比其他彩种更能吸引大量的购买群体，已经并将持续成为互联网彩票中增速最快的亮点。

由于目前国内竞彩以足球竞彩为主，世界杯全年引发的足球热情将大概率催化该类彩票销售的爆发式增长，预计2014年互联网竞彩销量将上升约150%，达到大约350亿元人民币。

此外，世界杯不止有球赛，更有主题投资机会。世界杯主题投资机会围绕着球迷看世界杯的日常行为而展开--“观战、吃喝、足彩”，体育彩票、LED、啤酒和家电料受益，因世界杯带来的消费热潮对个别行业的影响主要在世界杯开赛后前二周体现。