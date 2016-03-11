版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2016年 3月 11日 星期五 15:29 BJT

沪综指缩量收升 市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

中国股市沪综指周五缩量收升。沪综指收报2,810.307点，涨5.581点或0.20%，该指数全周累计下跌2.22%。分析师指出，今天大盘低开震荡，成交量大幅萎缩，盘中反弹回抽力度较弱，整体盘面处于弱势格局中，尾盘指数在银行股等权重股的拉抬下勉强翻红，料后市大盘将继续下探。 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐