综述：美联储加息预期升温令A股踉跄后退 但短期难脱区间震荡

作者 林琦

路透上海9月12日 - 美联储加息预期升温，令全球股市一片惨淡，就连一个月来维持小步舞曲的中国A股亦是大步后退；不过市场情绪比较稳定，短期区间震荡走势仍将延续。

外盘确实是周一A股大幅调整的诱发因素，而周末消息面的变化，包括史上最严的上市公司重大资产重组监管规定的正式实施、贫困县企业在资本市场融资享受绿色通道等，亦成为大盘不稳的催化剂。

“美联储加息预期升温是最主要的利空，当然A股本身也涨不动，大家只是顺势而为。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

对于后市，他相对乐观，“今天的下跌有些一步到位，明天若再跌，也跌不大动，说不定国家队会托一下。”他认为，短期内沪综指仍会在2,900-3,100点的区间内运行。

国都证券策略分析师肖世俊则指出，今天市场调整幅度比较大，因为之前憋了很长时间，缺乏一个明确的跌或者涨的动力，现在有这个外围的导火索，所以市场该跌还得跌。他预期沪综指在2,800点附近将得到较强支撑。

沪综指.SSEC收报3,021.98点，大跌56.87点或1.85%，创一个半月最大单日跌幅，此前最大单日跌幅为7月27日的1.91%。今天沪综指曾探低至2,999.929点，最大跌幅为2.56%。

9月初以来，美国就业市场、汽车销售、服务业和制造业数据均不及预期，似乎暗示升息预期笼罩阴云。不过传统鸽派波士顿联储总裁罗森格伦在上周五讲话时称，尽管海外经济放缓仍令人担忧，但数据证明美国经济极具韧性，如果联储在太长时间内保持政策不变，甚至可能会导致经济过热。

一系列鹰派言论发表后，金融市场押注美联储9月升息可能性增加。在罗森格伦上周五发表讲话后，9月升息的机率从他讲话前的24%升至30%。不过从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。

上周五朝鲜进行核试验、美联储官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。当天美股出现大跌，标普500指数.SPX下跌2.45%，并录得6月以来最差单日表现。周一亚洲股市亦跟随下跌，其中韩股收跌2.3%至两个月低点，日股收跌1.7%创逾一个月来最大单日跌幅，香港恒生指数.HSI亦收跌3.4%。

**扩容加快担忧**

“今天下跌不仅仅是美国升息预期的事，国内因素也不少，例如证监会扶贫政策，或会令资本市场扩容加快。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

中国证监会上周五稍晚公布关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见，其中提到要支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资。

例如对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年的企业，或者注册地在贫困地区、最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于2,000万元且承诺上市后三年内不变更注册地的企业，申请首次公开发行（IPO）股票并上市的，适用“即报即审、审过即发”政策。

一券商人士分析称，上述规定中最关键一条就是缴税满两千万元就可享受绿色通道，在目前IPO需排队两至三年的情势下，肯定会有企业愿意掏这笔“加急费”，这将令国内IPO审批进程加快，对大盘而言就是变相扩容。

“有500多个贫困县呢，每个县领几个，现在排队的IPO企业都可消化光。”他笑着说。

肖世俊还提到，目前国内因素亦不容乐观，后面经济下行压力还是比较大，货币政策又不敢放松，且金融监管政策一直从严。

首创证券策略分析师邵帅亦指出，中秋节前国内经济数据将密集公布，短期市场将静待观望，叠加海外的利空因素，引发了今天市场的下跌。（完）