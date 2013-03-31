中国证监会新主席将按稳中求进总基调保持政策连续性和稳定性--报载

路透上海3月31日 - 据中国证券报周六报导,针对外界对于证监会新主席肖钢上任后将采取哪些措施的问题,证监会有关部门负责人回应称，肖钢上任两周来，在抓好日常工作的同时，一直在进行调查研究。将按照稳中求进的总基调，保持政策的连续性和稳定性。

该负责人还表示，肖钢将继续推进和落实年初全国证券期货监管工作会议部署的各项任务，各项工作正按计划有序推进。另外，他十分重视各方面反映的意见，已经关注到了媒体及网络的相关报道，对大家的建言献策将会抓紧研究。

报导还指出，肖钢上任后，还对加强证监会内部管理提出了一些明确的要求，例如建立定期新闻发布制度，将于每周五下午闭市后定期召开新闻通气会或发布会。

3月中旬，中国银行(3988.HK)(601988.SS)原董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席，而郭树清近日被任命为山东省省委副书记，代省长。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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