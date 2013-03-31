中国证监会新主席将按稳中求进总基调保持政策连续性和稳定性--报载

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海3月31日 - 据中国证券报周六报导,针对外界对于证监会新主席肖钢上任后将采取哪些措施的问题,证监会有关部门负责人回应称，肖钢上任两周来，在抓好日常工作的同时，一直在进行调查研究。将按照稳中求进的总基调，保持政策的连续性和稳定性。
该负责人还表示，肖钢将继续推进和落实年初全国证券期货监管工作会议部署的各项任务，各项工作正按计划有序推进。另外，他十分重视各方面反映的意见，已经关注到了媒体及网络的相关报道，对大家的建言献策将会抓紧研究。
报导还指出，肖钢上任后，还对加强证监会内部管理提出了一些明确的要求，例如建立定期新闻发布制度，将于每周五下午闭市后定期召开新闻通气会或发布会。
3月中旬，中国银行(3988.HK)(601988.SS)原董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席，而郭树清近日被任命为山东省省委副书记，代省长。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。