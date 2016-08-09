沪综指续收升 CPI数据消除市场通缩疑虑投资者重拾信心

路透北京8月9日 - 中国股市沪综指周二续收升。分析师指出，今日早盘股指表现平平，7月份CPI数据公布后，市场对通缩的疑虑消除，投资者重拾信心进场，股指逐级走高，尾盘以近全日最高点报收。白酒股和环保基建等公用事业股涨幅居前。

沪综指.SSEC收报3,025.68点，涨21.40点或0.71%，上证A股今日成交1,809亿元人民币，上日为1,663亿元。

“通缩疑虑消除，市场重拾信心，差不多从11点开始，盘面上比较强势。”光大证券策略分析师徐沛东说，从目前CPI数据观察，年内货币政策将保持稳健中性，并不再成为市场过分担忧的因素，维系经济增长将成为宏观经济下半年更重要的目标。

他并称，下半年积极财政政策将成为经济稳增长的主要措施，财政资金将倾向于投向基建和公共设施建设领域，今日有报导称，目前国家级和地方级引导基金规模合计已经超过7,000亿元，受此消息刺激，今日环保、PPP、水利建设、基建等板块涨幅居前。

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

重庆水务(601158.SS)收涨5.34%，武汉控股(600168.SS)收涨6.11%。

沪深300指数.CSI300收报3,256.98点，涨0.70%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,244.0点，涨0.85%，成交10,838手。130亿元额度的沪股通净买入16.02亿元。（完）