沪综指续收升 CPI数据消除市场通缩疑虑投资者重拾信心

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透北京8月9日 - 中国股市沪综指周二续收升。分析师指出，今日早盘股指表现平平，7月份CPI数据公布后，市场对通缩的疑虑消除，投资者重拾信心进场，股指逐级走高，尾盘以近全日最高点报收。白酒股和环保基建等公用事业股涨幅居前。
沪综指.SSEC收报3,025.68点，涨21.40点或0.71%，上证A股今日成交1,809亿元人民币，上日为1,663亿元。
“通缩疑虑消除，市场重拾信心，差不多从11点开始，盘面上比较强势。”光大证券策略分析师徐沛东说，从目前CPI数据观察，年内货币政策将保持稳健中性，并不再成为市场过分担忧的因素，维系经济增长将成为宏观经济下半年更重要的目标。
他并称，下半年积极财政政策将成为经济稳增长的主要措施，财政资金将倾向于投向基建和公共设施建设领域，今日有报导称，目前国家级和地方级引导基金规模合计已经超过7,000亿元，受此消息刺激，今日环保、PPP、水利建设、基建等板块涨幅居前。
中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。
重庆水务(601158.SS)收涨5.34%，武汉控股(600168.SS)收涨6.11%。
沪深300指数.CSI300收报3,256.98点，涨0.70%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,244.0点，涨0.85%，成交10,838手。130亿元额度的沪股通净买入16.02亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。