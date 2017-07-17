沪综指收挫1.4%创逾七个月最大单日跌幅 中小盘股集体崩跌

路透北京7月17日 - 中国股市沪综指周一放量收挫逾1.4%，并创逾七个月最大单日跌幅。分析师指出，在多只创业板股票业绩不及预期，和扩容压力加大的双重压力下，今日大盘开市后大跌，中小盘股集体崩跌。随后公布经济数据偏暖，加之金融权重股奋力护盘，令股指跌幅有所收窄，但市场卖压沉重，料后市大盘仍将继续震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,176.464点，跌45.96点或1.43%，此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%；今日上海A股成交额为2,743亿元人民币，较上日的1,742亿元大增近六成。

“今天开盘的时候实际上市场我觉得还是比较恐慌的，大家都在担心创业板，今天创业板确实是表现挺差的，这也是跟业绩有关吧。”信达证券分析师谷永涛说，但今天公布的经济数据确实比较好，大盘逐渐收复部分失地。

创业板指数P收跌5.11%。

他认为，近日召开的全国金融工作会议，对金融监管的尺度从原来的比较严，转向现在的以稳为主，金融监管可能放松的预期，对今日以银行股为首的金融板块的强劲走势形成支撑。

国务院总理李克强在近日召开的全国金融工作会议上指出，增强资本市场服务实体经济功能，积极有序发展股权融资，提高直接融资比重。

今日公布数据显示，中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

乐视网(300104.SZ)上周五晚发布业绩预告，上半年预计亏损6.37-6.42亿元人民币，受乐视体系资金紧张及减值损失等所累。东方财富(300059.SZ)上周六亦预计上半年业绩同比下降最大逾三成。

今日上证银行股指数收升1.61%，中信银行(601998.SS)收升6.14%,新华保险(601336.SS)收升4.79%，而两市跌停个股逾450家。

沪深300指数.CSI300收报3,663.56点，跌1.07%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,649.8点，跌1.09%，成交16,587手。沪股通和深股通分别净卖出0.75亿元和净买入13.72亿元。（完）