沪综指小幅收跌 后市不确定性因素较多个股跌幅加大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日开盘后股指短暂冲高后震荡下挫，终以全日最低点收盘。沪综指在目前点位上方面临较大技术性压力，且11月后市场面临不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。
沪综指.SSEC收报3,104.27点，跌8.08点，或0.26%；该指数全周上涨0.43%；今日成交2,124亿元人民币，上日为1,820亿元。
“今天盘面比较突出的是，跌幅靠前的股票跌的幅度加大了。”新时代证券策略分析师孙卫党说，今天早盘券商股上涨，显示盘中可能有资金护盘，但整体上目前点位震荡回档的压力仍较大。
他表示，本轮市场走强主要源于有增量资金进入“中”字头股票，但后续增量资金入场规模有限，场内存量资金伺机离场。近期市场寄希望于深港通开通，但其对利好刺激作用有限，因此大盘上涨可能会遇到压力。
宏盛股份(603090.SS)、佳电股份(000922.SZ)、银禧科技(300221.SZ)跌停报收、
沪深300指数.CSI300收报3,340.13点，跌0.17%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,324.0点，涨0.06%，成交10,221手。130亿元额度的沪股通净买入4.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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