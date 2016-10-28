沪综指小幅收跌 后市不确定性因素较多个股跌幅加大

路透北京10月28日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日开盘后股指短暂冲高后震荡下挫，终以全日最低点收盘。沪综指在目前点位上方面临较大技术性压力，且11月后市场面临不确定性因素较多，料后市整体以震荡回调为主。

沪综指.SSEC收报3,104.27点，跌8.08点，或0.26%；该指数全周上涨0.43%；今日成交2,124亿元人民币，上日为1,820亿元。

“今天盘面比较突出的是，跌幅靠前的股票跌的幅度加大了。”新时代证券策略分析师孙卫党说，今天早盘券商股上涨，显示盘中可能有资金护盘，但整体上目前点位震荡回档的压力仍较大。

他表示，本轮市场走强主要源于有增量资金进入“中”字头股票，但后续增量资金入场规模有限，场内存量资金伺机离场。近期市场寄希望于深港通开通，但其对利好刺激作用有限，因此大盘上涨可能会遇到压力。

宏盛股份(603090.SS)、佳电股份(000922.SZ)、银禧科技(300221.SZ)跌停报收、

沪深300指数.CSI300收报3,340.13点，跌0.17%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,324.0点，涨0.06%，成交10,221手。130亿元额度的沪股通净买入4.2亿元。（完）