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中国财经 | 2012年 3月 30日 星期五 09:16 BJT

中国股市盘前看点--3月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国2月个人所得/个人支出

--美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)

**宏观经济和政策面**

--中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.(here)

--上海证券报周五报导称,股指期权将於今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.(here)

**重点行业和公司**

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化.(here)

--国电电力(600795.SS)去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.

--受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.(here)

--中国工商银行(601398.SS)去年净利按年增长26%,为2,083亿元.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS),去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.

--中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组.

**海外动向**

--美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

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