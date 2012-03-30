中国股市盘前看点--3月30日

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值
--美国2月个人所得/个人支出
--美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)
**宏观经济和政策面**
--中国证券报周五援引证监会主席郭树清表示,未来将抓紧建设原油期货市场,稳妥推出国债、白银、焦煤等重要期货品种.(here)
--上海证券报周五报导称,股指期权将於今年4月启动仿真交易工作,近期有望上报证监会并进入上市审批流程,标的物确定为现货沪深300指数.CSI300,采用欧式期权设计.(here)
**重点行业和公司**
--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化.(here)
--国电电力(600795.SS)去年实现净利润36.47亿元人民币,同比增长50.15%.公司还拟发行至多80亿元公司债.
--受累炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润,中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)2011年全年净利按年下跌5%,今年首季炼油亏损情况有所改善,惟国内成品油价调价尚未到位.(here)
--中国工商银行(601398.SS)去年净利按年增长26%,为2,083亿元.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS),去年净利按年增长19%,与市场预期基本相符.
--中国持续面临全国性水泥产能过剩,抑制水泥产能过快增长仍是目前主要任务.国家发改委官员强调,今年要严格控制水泥新增产能投资,且"十二五"期间将鼓励水泥行业兼并重组.
**海外动向**
--美国股市周四涨跌互见,道琼工业指数由跌转升小幅收高,标普500股指和Nasdaq亦扳回大部分盘中跌幅,投资者利用股市大跌之际购入本季不断走强的蓝筹股.道琼工业指数.DJI收升19.61点,或0.15%,至13,145.82点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短中期均线都被击穿,下一步看前期低点2,132点支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
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