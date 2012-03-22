中国股市盘前看点--3月22日

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国一周初请失业金人数、2月领先指标、1月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格
--欧元区制造业PMI 3月初值、3月消费者信心指数 、1月工业订单
**宏观经济和政策面**
--中国证券报周四发表文章称,降息的时间窗口渐行渐近.由於近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.(here)
--中国人民银行决定,2012年将差别存准政策覆盖范围扩大至12个省的农业银行(601288.SS)县支行,新增黑龙江、河南、河北和安徽四省.(here)
--路透根据官方数据计算,2011年应偿地方政府性债务可能已有近5,000亿元人民币获展期,占当年应偿还债务总额的近两成.(here)
**重点行业和公司**
--近日多个城市传出消息称,部分银行下调首套房贷款利率.不过人民日报报导称,各大型商业银行均表示并未进行利率下调,首套房贷款仍执行基准利率.(here)
--国务院近日批复东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划提出,期末东北地区城镇化率要达到60%,服务业增加值比重达40%,粮食综合生产能力达12,640万吨.
--银监会主席尚福林近日透露,今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准.
--光大证券(601788.SS)年报显示,去年实现净利润15.44亿元,同比减少29.80%,基本每股收益0.45元.
**海外动向**
--美国股市道指和标普500指数收跌,受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.指标标普500指数本季迄今累计上扬11.6%,在1,400点处买盘浮现.该指数连续五日守住这一水平,暗示未来数周将进一步上扬.道琼工业指数收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点.
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期仍不脱2,400点一线振荡.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
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路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)