（修正）焦点：中国企业为国接盘救市或损失惨重

图为上海一家券商营业部内的投资者在看电子屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

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路透上海9月17日（记者 Pete Sweeney/沈一鸣） - 看到中国股市在7月2日陷入自由落体式下跌，新松机器人(300024.SZ)副总裁兼董秘赵立国决定是该开始买入公司股票的时候了。

赵立国是众多响应当局号召的企业高管之一，这些中国企业及高管通过回购股票来履行爱国义务并展现信心。中国监管机构希望借此吸引其他投资者回归股市。

“这与我们对股价走势的判断无关，”赵立国对路透解释道。

“当时不止我们一家。有许多公司增持……当时我们是对公司未来的发展有信心，不在乎短期的波动。”

赵立国在每股81.6元的价位，购买了400万元的公司股票。8月份，中国主要股指再度下跌，目前新松机器人的股价交投在53.10元左右，较赵立国买进时的价位下跌了35%左右。

大约有40家企业宣布回购股票，其中一部分企业大规模回购，上市券商及共同基金也扎推买进自己公司及其它中资企业的股票。根据路透分析，宣布回购企业的股票过去三个月以来平均下跌了40%左右。

到目前为止，中国当局救市的最明显结果就是这些主要股东们蒙受的损失。救市举措不仅未能让股市好转，而且令决策层与商界领袖们的关系受损。

更大的风险是，中国股市可能重现2010年崩盘后的模式，即持续多年的缓慢下行。

**只有高压 没有怀柔**

中国当局一方面努力推动企业购买更多股票，另一方面又斩断了借对冲工具限制下档风险的途径，企业高管流露出感受到的焦虑和压力。

因此，在中国证监会（CSRC）本月早些时候再次呼吁企业回购时，只有三家企业响应。

海通证券(0665.HK)(600837.SS)起初表示将回购价值216亿元的股票，但此后一直未有进展。该公司投资者关系部门的负责人对路透称，股东们还没有批准回购计划。

东莞宜安科技(300328.SZ)在8月21日以每股大约33元买进了35.83万股。此后，该公司股价下跌近40%，目前交投在每股20元左右。

该公司一位高管称接到证监会通知，要求高管们无论股价高低都得增持。

该高管表示，上市公司无法改变市场走势，高官们在30元左右进行了增持；他指出，高管们肯定不希望股价跌到目前的水平，但又能怎么办呢？

**依旧看涨**

复星国际(0656.HK)行事作风高调的董事长郭广昌在7月初的一份内部备忘录中鼓励手下员工及其他人买股票。

在该公司人士向路透展示的备忘录版本中，郭广昌表示，如果在牛市的时候很贪婪，也很难在熊市表现得勇敢。

复星国际股价目前在14.10港元。根据路透计算，对于这些购买该公司股票的人而言，这暗示账面净亏损为至少165亿港元（21亿美元）。

复星国际没有直接就这样的亏损置评，但指出公司股价年初至今依然录得涨幅。

郭广昌在给路透的电邮中称，复星国际依然看好中国未来长期经济增长前景。

然而，中国股市很少反映经济基本面，这是问题所在。如果无法吸引大规模资金重回股市，中国金融系统将会被打回原形，即过度地依赖银行贷款和影子金融，而股市继续是任性投机者的游乐场。

汇业财经集团的分析师Sam Chi Yung称，政府不应当利用其权力来影响投资者的投资决定。

Sam Chi Yung指出，敦促股东购买股票是具有中国特色的做法，但并非中国走国际化道路的理想做法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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