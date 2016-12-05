沪综指收跌1.2%创逾两个月最大单日跌幅 周末利空因素叠加

路透北京12月5日 - 中国股市沪综指周一收跌逾1.2%，创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，周末监管层对举牌收购表述强硬，令此前领涨的大盘权重股全线大跌，外围市场亦动荡不安提升避险情绪。不过中小盘股受深港通今日开通提振，表现相对抗跌，短线股指料围绕3,200点展开多空争夺。

沪综指.SSEC收报3,204.71点，跌39.13点或1.21%，此前最大单日跌幅为9月26日的1.76%，今日上海A股成交2,384亿元人民币，上日为2,814亿元。

“除了主席有关举牌的讲话，近期资金面收紧、深港通启动、外部风险加大，叠加3,300点整数关口的阻力，市场本身有调整的要求。”首创证券分析师邵帅说，大盘调整压力可能在短期内消化，不排除指数在空间上一步调整到位，进入寻找平台支撑的过程。

他指出，从盘面上看，今天中小板和创业板股票受深港通启动影响，相对抗跌。纳入深港通标的范围的深市中低估值蓝筹股和优质中小盘股经过前期回调，股价反而相对安全，部分资金或从布局和配置角度介入此类板块。

他认为，今日券商股受深港通开通后利好兑现的影响领跌大盘。短期券商开通了深港通业务带来的收益相对有限，深港通对券商股业绩的改善将是个循序渐进的过程，因此事件落地后反而出现利好兑现的走势。

在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上此前联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易于12月5日开始。

意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。意大利是欧元区第三大经济体。欧元兑美元跌至20个月低点，市场担心负债累累的意大利出现动荡，可能重新点燃已经平息的金融危机。

证监会主席刘士余周六称，最近资本市场发生了一系列不正常现象，不应用来路不当的钱对上市企业进行杠杆收购，这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线。

创业板指数P收涨0.02%，中国交建(601800.SS)、太平洋(601099.SS)跌停报收，中国建筑(601668.SS)收跌9.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,469.41点，跌1.69%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,453.0点，跌2.1%，成交12,081手。深港通北向额度净买入27.11亿元。（完）