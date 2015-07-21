中国股市：近期大跌及个股停牌潮，浇熄外资对A股刚冒头的投资热情

**RQFII利用率低**

以英国为例，伦敦的资产管理公司只利用了该国800亿元人民币RQFII配额中的25%，相当于只有32亿美元。

“我走访了伦敦的许多基金管理公司，普遍的回复是‘我们不懂这个市场，或不信任这个市场’，”花旗基金服务资深顾问Stewart Aldcroft表示。“许多公司能够躲过这场暴跌，是因为他们不相信这样的涨势。”

Aldcroft说，美国大学和基金会对QFII的利用率高于伦敦的资产管理界。德国和法国的利用率更高，不过欧洲整体的需求仍然相对较低。

RQFII申请者中一个投资较为成功的案例是瑞士基金管理公司Pictet，其在12月获得了约1.6亿美元的配额。

由于暂停交易主要影响的是较小的公司和初创企业，Pictet资产管理的大中华区股票业务主管Pauline Dan表示，她的蓝筹股持仓基本未受影响。

“我们认为当前的震荡是暂时性的，所以不打算削减QFII投资，”她说。

去年年底推出的第三个直接投资方式是沪港通。投资者可以通过本地券商和清算所交易另外一个市场的股票，但有限制额度。

不过数据显示，截至7月16日，沪港通3,000亿元人民币(480亿美元)限额只利用了1,264亿元，相当于42%左右。

欧洲监管机构对于打通股票市场的支持，可能促使更多基金利用这个体系，但许多投资者可能会等中国内地股市纳入富时指数(FTSE)或MSCI明晟股指之后才会有所行动。

“在中国股市纳入各类指数，使这些基金公司不得不投资中国股票之前，许多人可能不会采取行动，”花旗的Aldcroft表示。(完)