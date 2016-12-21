中国A股明年料延续震荡走势 下半年市场环境好于上半年--海富通

路透上海12月21日 - 中国公募基金管理公司--海富通基金周三发布年度策略报告称，2017年A股市场总体将延续震荡走势，下半年的市场环境可能好于上半年。较恰当的操作策略可能是在中性仓位基础上灵活把握市场涨跌的边界，根据宏观经济与政策走势的变化，注重把握结构性的机会。

报告称，2017年上半年经济在没有大的下滑的风险，而通胀却存在上行压力的情况下，货币政策难以放松，可能还会持续收紧，不利于股票市场的估值提升；而下半年，房地产投资下滑的概率比较大，物价上行的压力预计减缓，这种情况下货币政策可能会相对宽松，以对冲经济下滑的风险，更有利于资本市场的表现。

报告指出，对资金配置来讲，房地产和债券市场在2016年表现都较好，回报率相对较高，2017的投资环境可能会发生较大变化。由于房地产价格的暴涨，较为严格的限购限贷政策在2016年先后密集出台，后续资金流入房地产难度较大。而A股市场在2016年表现平平，大部分风格指数都有10%-25%左右的调整，风险得到一定程度的释放。

目前A股市场整体的市盈率大约在21.8倍，虽然不算特别便宜，但有些板块的估值已处于历史相对较低位置，未来市场若有调整则可能达到历史低位附近。通过对于各大类资产的横向比较，股票在各大资产中相对具备较好的配置价值。

海富通认为，未来一段时间的重点投资方向有：（1）后周期涨价品种，PPI在今年年末和明年初可能上行超预期，后周期品种可能会延续涨价趋势；（2）国企改革，明年可能是国企改革真正落地的一年，随着新老换届完成，人事更替确定，之前关于改革的顶层设计会逐步落地；（3）受益于人民币贬值的出口企业，明年人民币仍存在贬值压力，预计明年出口会有一定改善，11月份的出口数据已经出现改善的趋势；（4）增长确定性比较高的价值成长股；（5）有稳定增长预期、估值具有安全边际的低估值、高分红板块。

对于债市，海富通基金认为短期偏防御，建议采取控制杠杆和久期的防御性策略。明年需求是否回升是支持经济、通胀能否企稳的重要因素，目前看有较大不确定性。同样市场对货币政策的担忧也已经到达极致，虽然这些因素暂时无法证伪但预期差正在形成。而随着债市调整，资产收益和负债成本之间利差的扩大，机构盈利模式开始恢复，去杠杆可能也就接近尾声。因此中期看债市依然有机会，可在短期防御的同时做好进攻的准备。（完）