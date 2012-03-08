中小板和创业板再融资审核权有望下放至深交所--理事长

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月8日电---中国深圳证券交易所理事长陈东征周四表示,针对将中小板和创业板公司再融资审核权下放至该交易所事宜,已达成初步共识.他并表示,支持城商行和农商行登陆资本市场.
他是在中国两会(全国人大和政协)期间做上述表示的.
"(再融资审核权下放深交所)这个已经达成初步共识了."陈东征说,"希望包括中小板和创业板."
深交所网站数据显示,截止3月8日,创业板上市公司达293家,总市值8,043.72亿元人民币,平均市盈率38.02倍.中小企业板共有上市公司655家.
与主板市场相对应,中小板是深圳证券交易所为了鼓励自主创新,而专门设置的中小型公司聚集板块;创业板则是给创业型企业上市融资的股票市场,所涉及企业多为高新技术企业等.
此外,陈东征在接受记者采访时并表示,支持中国的城商行、农商行上市.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。