中小板和创业板再融资审核权有望下放至深交所--理事长

路透北京3月8日电---中国深圳证券交易所理事长陈东征周四表示,针对将中小板和创业板公司再融资审核权下放至该交易所事宜,已达成初步共识.他并表示,支持城商行和农商行登陆资本市场.

他是在中国两会(全国人大和政协)期间做上述表示的.

"(再融资审核权下放深交所)这个已经达成初步共识了."陈东征说,"希望包括中小板和创业板."

深交所网站数据显示,截止3月8日,创业板上市公司达293家,总市值8,043.72亿元人民币,平均市盈率38.02倍.中小企业板共有上市公司655家.

与主板市场相对应,中小板是深圳证券交易所为了鼓励自主创新,而专门设置的中小型公司聚集板块;创业板则是给创业型企业上市融资的股票市场,所涉及企业多为高新技术企业等.

此外,陈东征在接受记者采访时并表示,支持中国的城商行、农商行上市.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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