修正：《中国股票分析》低估值吸引大量资金，投资者仍寄望其表现翻身

(澄清标题和内文中有关中国股市的笼统说法，以避免歧义)

路透伦敦4月1日 - 虽然投资于中国股票的投资者以往获得的回报少得可怜，但他们却依然痴心不改，对此我们或许可以用“期望战胜经验”予以解释。

虽然MSCI明晟中国股指 今年仍下跌4%，但许多基金经理押注中国股票持续逆转的时机终于到来。

许多投资都寄望去年23%的回报率标志着多年亏损的终结。据追踪基金动向的EPFR Global的数据，今年有超过80亿美元的股市基金涌入中国股票，占新兴市场基金整体吸纳资金数量的逾三分之一。

尽管多年亏损，那么投资者为什么仍然看多呢？

首先，中国经济继去年触及10年低点以来增长似乎已经企稳，新领导层也颁布了促进国内消费的改革方案，而且股市监管机构也暂停新首次公开发行(IPO)的审批，以抑制滥发股票。

最重要的是，基金经理称，这些因素并未体现在股价上。根据后期盈余，中国股票价值较过去10年的均线低四分之一。

“我们并没有大肆宣扬的讲，今年预计会大涨，但我们的确预计会有稳步升高趋势，”英国基金公司F&C的新兴股市部门主管Jeff Chowdhry称，他“适度加码”中国股票。“我们预计经济前景将温和好转，这为公司获利增长提供支撑性背景。”

但去年秋季开始展现的繁荣景象已经黯淡，该股指现在比2月初的四年半高位跌去8%，我们已经熟悉了这样的模式。

近期的获利令人失望，路透Starmine数据显示超过半数的香港上市中国公司的去年财报不及预期。

担心出台更多楼市限制规则也令市场承压，楼市降温举措会对钢铁、水泥和银行板块造成打击。

不过根据美银美林月度调查，在新兴市场中，中国仍是基金经理第五大加码对象。3月净加码仓位高达50%。

**经历惨痛**

投资者持续看好中国可能有点奇怪，因为他们过去的经历堪称惨痛。

自1995年来国际基金投入中国股票的资金超过500亿美元，他们发现强劲的经济成长未必就是股票投资回报的保障。除了2003至2007年以及2012年底之外，MSCI明晟中国指数基本在赔钱。

但汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德(Bill Maldonado)认为市场正处于转折点，因自2008年以来即笼罩这块市场的疑虑，如经济是否硬着陆、领导层换届或全球增长崩盘等忧虑，都已降低。

根据马浩德，这种转折迹象将在今年表现出来，即获利预估被上调，而非中国通常所见的预估下调。他预测2013年获利增长13-14%，高于成长10-12%的预测。

不过股价目前的交投水平远低于过去均值，而且远比其他多数新兴市场便宜。

“鉴于获利水平相对较高，那非常有利，”马浩德指出。“我可在1.25-1.52的股价净值比(price-to-book ratio)水准买进中国标的，在2013年享有20%的股东权益报酬率(ROE)。你告诉我，还有哪个估值在这种水平的市场，可以带来20%的ROE？”

汤森路透数据显示，MSCI明晟中国指数的预期市盈率(本益比)在9.1倍，过去均值为12倍，而新兴市场均值是10.3倍。

“过去三年获利成长还不错，但是MSCI明晟中国指数却只狭幅波动。那表示中国企业愈来愈被低估了，”斯德哥尔摩East Capital投资组合经理Gustav Rhenman表示。

**仍在等待**

而现实是，报酬率仍难以捉摸。

MSCI指数回到2012年12月低点，因市场对房地产复苏有疑虑，且担心非传统借贷剧增有可能致使政策进一步从紧。那可能促使银行坏帐激增，进而打击地产股。

批评者或许会说，基于这些风险，加上市场上国有水平仍高，使得估值便宜甚为合理。

投资者会反击称，当前股价估值实际上补偿了他们承担的那种风险。而投资老手--坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)坚持主张，这个市场的潜在报酬相当巨大。

莫比尔斯指出，20%甚至更高的薪资年增幅一直使中国消费者受惠；与此同时，新领导层也将城镇化视为要务。

“我们预期，随着中国中产阶级的可支配所得增加，有更多个人资产将导入储蓄和投资，”莫比尔斯通过电子邮件告诉路透。