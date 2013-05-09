中国股权质押业务交易系统有望上半年推出--报载

路透北京5月9日 - 交易所主导的股权质押业务推进速度较预期更快，《上海证券报》周四报导称，股权质押业务的交易系统已完成内部测试和调试，交易方案初稿也已下发到券商，该业务很大概率会于今年上半年推出。预计随着竞争日趋激烈,融资利率料将呈走低趋势。

报导指出，上述交易系统将采取询价的方式进行撮合交易。持有股份的融资方在系统里挂出拟质押的股份数量，接入系统的券商均可参与询价，报出可融出的资金额和融资利率，由融资方进行选择。

客户可以自主选择是否到该平台上通过询价的方式做股权质押业务。业务推出后，有融资融券业务资格的券商均能参与到该交易系统，未来或有可能实现全部券商覆盖。

“交易所将根据交易资金量按照一定比例收取管理费，不过业务刚开始预计会先实施免费。”报导引述某券商资深业务人士称。

该人士并分析，以后股权质押业务的竞争将更加激烈，融资利率走低是大趋势。

目前交易所率先推出的是约定购回式证券交易业务，类似股权质押业务，不过在回购期限、质押标的和质押比例等方面均有较严格的要求，且需要进行股权变更。而股权质押融资则限制相对较少，不需要进行股权变更，对股权质押比例也比较宽松。(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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