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路透中文国际短讯 | 2015年 7月 27日 星期一 15:30 BJT

沪综指创近八年半最大单日跌幅 两市再现千股跌停

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停，上涨个股不足百家。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。路透
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