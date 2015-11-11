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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 11日 星期三 15:59 BJT

沪综指缩量小涨 热点分化致大盘持续震荡

中国股市沪综指周三缩量小涨收创近三个月新高。分析师称，今日大盘多数时间维持低位震荡整理，尾市券商股再度出现整体拉升，带动大盘翻红。目前市场风格正在转换，热点分化致大盘持续震荡，创业板短期仍是热点。路透

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