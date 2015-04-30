中国股市无视经济基本面 泡沫风险上升

图为沈阳一家券商机构内的一名股民在查看股票信息。 REUTERS/Stringer

路透香港4月30日 （记者 Saikat Chatterjee） - 一家番茄酱制造商、一家贵金属工艺品公司以及一家医疗设备企业有何共同之处？它们都是走势火爆的中国股市里的新兴“宠儿”。中国股市估值背离基本面，火爆的行情可能令决策层头痛。

占中国股市投资者约六成的散户在牛市里持续买进，部分归因于贷款成本低廉以及影子银行受到限制。沪综指.SSEC过去六个月已经上涨了一倍。

相比之下，中国经济增速一季度却降至7%，滑落到六年来的低点，肇因于房地产市场下滑以及投资及制造业低迷。

本轮上涨让资产管理公司颇感意外，分析师担心市场“泡沫”可能促使政府出台降温举措。

“想想令人失望的经济基本面，我们决定中国股市某些行业正在泛起泡沫，”摩根资产管理市场驻香港的策略师Grace Tam说道。“如果继续上涨，政府可能出台措施。”

以中粮屯河(600737.SS)为例，股价在过去一年里涨了两倍多，现在的市盈率超过900倍。

再来看主营贵金属工艺品的金一文化(002721.SZ)，股价在过去一个月里已经涨了一倍不止，目前市盈率高达138倍，但现金流却是负的，营业利润率也仅有2.9%。

以上提及的企业没有回应记者的置评请求。

尽管某些股票存在泡沫，中国股市多数个股符合10年来的均值。包括印度在内的一些其他亚洲股市，估值已经高出公允价值，面临一些投资者的冷遇。

中国观察家称，对影子银行的治理以及房地产市场差强人意的表现，意味着更多投资者可能继续将资金投入股市。

“散户投资者中间的动物精神可是真真切切溢出来了，”铭基亚洲（Matthews Asia）专注于亚洲的投资组合经理Sherwood Zhang说道。

据龙洲经讯（Gavekal Dragonomics），投资股市的中国家庭占比不到6%，而三分之二的财富都沉淀在房地产市场。

诚然，中国政府正在允许一些资金流入香港等其他市场，以给国内（股市）降温。消息人士周三向路透表示，中国可能将出台一个试点计划，允许上海自贸区内的个人进行海外投资。

中国股市上涨令许多机构投资者大感意外，这些机构仍然低配A股。据高盛的一项调查，相对于基准水平，资产管理规模达1万亿美元左右的共同基金低配A股140-600个基点。

“除非我们看到监管层出面并试图打压这轮涨势，否则市场可能进一步上涨，”铭基亚洲的Sherwood Zhang说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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