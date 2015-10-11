中国股市散户众生相：钱不是唯一目的

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月9日 （记者 Aly Song/Kazunori Takada） - 有些人炒股是为了发财，有些人却只图每天赚个饭钱，也有人只是为了消遣，或是为了与朋友一起打发时间。

散户投资者占中国股市交易额约80%，而今年中国散户经历了中国股市最动荡的时期之一。

A股先是暴涨，在截止5月的6个月里飙涨一倍多，随后掉头狂泻，6月以来重挫约40%。

“我的乐趣主要就是炒股票，”90岁的汪存春说道。他是从上海一家文具店退休后才开始炒股的。

券商营业厅内有许多退休老人，他们聚在这里不只是为了买卖股票，也是为了有人作伴，并且在炎炎夏日里还可以在这吹空调。

“营业部里都是老邻居，”他说，“我不会用电脑，就让邻居帮忙交割。”

16岁的上海高中生钱于杰也喜欢玩股票。但和汪存春不同，他通过家里的台式电脑下单。

他13岁就开始炒股，当时父亲给了他2,000元，让他学习股票投资。

“我喜欢数学，大学想学金融，金融好找工作。”他说。

有的散户炒股是想发财，而55岁的电工高海宝没那么大野心，他的目标是每天在股市挣10元就行。

“我现在每天能赚一顿饭钱，就很高兴了，反正有得赚嘛。”他说道。

许多散户通过非正式网络寻求股票买卖指引。周末时，上海人民广场附近常常聚集许多人，这就是当地有名的“马路股市沙龙”，大家交流小道消息，或是听听长线投资者谈论投资经验。

吴林安就在这样的“马路股市沙龙”分享他对股市的分析，他认为政府会救市，让人民富起来。

他说：“毛泽东带领我们渡过解放之路，邓小平指引我们走上幸福之路，习近平统帅我们过着享乐之路。”(完)