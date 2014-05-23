独家：中国停止与阿富汗银行业者的美元交易

路透喀布尔5月22日 - 阿富汗央行总裁Noorullah Delawari周四表示，中国银行业者已经停止与大多数阿富汗商业银行的美元交易，导致企业难以为自中国进口的商品付款。中国是阿富汗最大的贸易伙伴之一。

“中国是处理这些银行转账的主要国家，现在他们向银行表示无法开展该业务，”Delawari向路透表示。

他称，企业立即受到了影响。

尽管面临西方支持者的强大压力，但迄今为止，阿富汗都未能在打击洗钱和资助恐怖主义方面通过符合全球标准的法规。

这使得多国银行暂停与阿富汗的商业银行的交易。

Delawari称，中方此举是国际社会趋势的一部分，这让阿富汗银行业者从事国际交易的难度日益增大。

他称，“我们的一些银行无法从事任何直接交易，”因为其在美国、欧洲、德国或土耳其的往来行已经停止交易，“现在，甚至向中国转账来进口商品也受到了影响。”

阿富汗政府未能通过关键的法规，这意味着其将在6月进入金融行动特别工作组(FATF)的黑名单。FATF是一个制定各国反洗钱标准的国际组织。

自FATF今年初威胁将把阿富汗加入黑名单以来，该国银行就陷入了艰难境地。

“那一直在影响我国银行转账开展任何业务的能力，”Delawari称，他举例说留学生因此就无法收到其父母的汇款。

未能立即联系到中资银行及官员予以评论。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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