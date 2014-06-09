中国停止核发美国玉米干酒糟进口许可--行业人士

路透北京6月9日 - 贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

中国当局也已要求将之前含有MIR 162转基因成份的船货转销出口。

对于尚未运走先前遭退运船货的进口商，中国青岛港上个月停止核发新的进口许可。

“现在已经是全国性的。质检当局上周五停发进口许可，”一大型进口商的贸易经理称。

“当局要求我们先把退运船货撤离，”这名经理称。因未获授权接受媒体访问，他不愿具名。

因MIR162转基因成份而遭退运的船货，在此之前是存放在保税仓库。

分析师指出，中国当局已要求进口商撤走存放在主要港口的约25万吨遭退运美国DDGS。

中国进口商将这些船货转销出口的意愿不高，部分是因为难以找到海外买家接手。(完)

(编译 蔡美珍；审校 田建华)

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