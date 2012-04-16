中国叫停涉嫌铬超标药用空心胶囊

路透北京4月16日电---中国国家食品药品监管局发出紧急通知,由於涉嫌铬超标,要求对13个药用空心胶囊产品暂停销售和使用.

此前,有媒体曝光了13个铬超标产品名单,其中包括通化金马药业集团股份有限公司(000766.SZ)的清热通淋胶囊、青海格拉丹东药业有限公司的脑康泰胶囊、青海格拉丹东药业有限公司的愈伤灵胶囊、长春海外制药集团有限公司的盆炎净胶囊等.

周一刊登在国家食品药品监管局网站上的新闻稿称,已责成相关省食品药品监管局对媒体报导的药用空心胶囊铬超标情况开展监督检查和产品检验,并派员赴现场进行督查.

被叫停销售和使用的产品,待监督检查和产品检验结果明确後,合格产品将继续销售,不合格产品依法处理.

"对违反规定生产销售使用药用空心胶囊的企业,将依法严肃查处."新闻稿称.

新闻稿称,《中国药典》对明胶空心胶囊有明确的标准.生产药用空心胶囊必须取得药品生产许可证,产品检验合格後方能出厂销售.药品生产企业必须从具有药品生产许可证的企业采购空心胶囊,经检验合格後方可入库和使用.(完)

欲知更多详情,请浏览国家食品药品监管局网站(here)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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