“海葵”登陆中国 近200万人疏散

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透上海8月8日电---台风“海葵”周三登陆中国，最高风速每小时110公里，中国政府疏散近200万人，上海和其他几个城市的数百个进出港航班被取消。
新华社报导，“海葵”上午登陆後，引发洪水，导致数百人被困。浙江疏散了超过150万人，上海郊区疏散了25.2万人。
上海机场管理局在其官方微博上称，截止上午10时30分，虹桥机场和浦东机场合计超过500个国内和国际进出港航班被取消。
国航(0753.HK)(601111.SS)、东航(600115.SS)(0670.HK)和南航(1055.HK)(600029.SS)取消了中午以前所有杭州和宁波的进出港航班。
上海市水务局一名官员称，上海港从周二夜间起即全线封航。宁波港亦封航。
一些进出上海的火车也被取消。不过上海金融市场仍正常开放。
Tropical Risk Storm的网站（www.tropicalstormrisk.com）称，台风中心料于晚间向西北方向移动，不过风雨天气状况料持续。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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