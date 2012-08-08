“海葵”登陆中国 近200万人疏散

8月8日，一辆汽车驶过被大风刮倒的交通指示牌，台风“海葵”登陆浙江。摄影： REUTERS/Lang Lang

路透上海8月8日电---台风“海葵”周三登陆中国，最高风速每小时110公里，中国政府疏散近200万人，上海和其他几个城市的数百个进出港航班被取消。

新华社报导，“海葵”上午登陆後，引发洪水，导致数百人被困。浙江疏散了超过150万人，上海郊区疏散了25.2万人。

上海机场管理局在其官方微博上称，截止上午10时30分，虹桥机场和浦东机场合计超过500个国内和国际进出港航班被取消。

国航(0753.HK)(601111.SS)、东航(600115.SS)(0670.HK)和南航(1055.HK)(600029.SS)取消了中午以前所有杭州和宁波的进出港航班。

上海市水务局一名官员称，上海港从周二夜间起即全线封航。宁波港亦封航。

一些进出上海的火车也被取消。不过上海金融市场仍正常开放。

Tropical Risk Storm的网站（www.tropicalstormrisk.com）称，台风中心料于晚间向西北方向移动，不过风雨天气状况料持续。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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