龙卷风冰雹袭击江苏盐城 已造成78人丧生

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京6月23日 - 中国江苏盐城市阜宁县、射阳县部分地区周四下午突发龙卷风冰雹严重灾害，已造成78人死亡，约500人受伤，并造成大量民房、厂房、学校教室倒塌，部分道路交通受阻。
据新华社报导，阜宁县东沟镇硕集社区村民谢立田回忆称，周四下午两点多，他听到很大的“呼”声，害怕会下大雨，就赶紧跑上二楼准备关窗户，刚到楼上，还没来得及关上窗子，就听“轰”的一声，窗子连带墙壁整个被掀翻了。
“二楼顶塌了，我就躲在一楼的墙角不敢动，一直将近20多分钟，风小了才敢出来。出来时，看见附近的房子都没有了。”他还告诉新华社。
他说这短短的20多分钟简直就是“世界末日”。
中国民政部声明称，据初步统计，强对流天气造成因灾死亡78人，因灾受伤近500人，其中重伤近200人，受灾地区房屋倒损数量较多，电力通信设施被破坏，部分地区电力中断，通信基站无信号。
目前，江苏省已启动自然灾害救助应急Ⅰ级响应，紧急调运救灾帐篷350顶、帐篷应急灯700盏支援灾区。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。