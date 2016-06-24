龙卷风冰雹袭击江苏盐城，已造成78人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月24日 - 中国江苏盐城市阜宁县、射阳县部分地区周四下午突发龙卷风冰雹严重灾害，已造成78人死亡，约500人受伤，并造成大量民房、厂房、学校教室倒塌，部分道路交通受阻。

据新华社报导，阜宁县东沟镇硕集社区村民谢立田回忆称，周四下午两点多，他听到很大的“呼”声，害怕会下大雨，就赶紧跑上二楼准备关窗户，刚到楼上，还没来得及关上窗子，就听“轰”的一声，窗子连带墙壁整个被掀翻了。

“二楼顶塌了，我就躲在一楼的墙角不敢动，一直将近20多分钟，风小了才敢出来。出来时，看见附近的房子都没有了。”他还告诉新华社。

他说这短短的20多分钟简直就是“世界末日”。

中国民政部声明称，据初步统计，强对流天气造成因灾死亡78人，因灾受伤近500人，其中重伤近200人，受灾地区房屋倒损数量较多，电力通信设施被破坏，部分地区电力中断，通信基站无信号。