龙卷风冰雹袭击江苏盐城，已造成78人丧生

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月24日 - 中国江苏盐城市阜宁县、射阳县部分地区周四下午突发龙卷风冰雹严重灾害，已造成78人死亡，约500人受伤，并造成大量民房、厂房、学校教室倒塌，部分道路交通受阻。
据新华社报导，阜宁县东沟镇硕集社区村民谢立田回忆称，周四下午两点多，他听到很大的“呼”声，害怕会下大雨，就赶紧跑上二楼准备关窗户，刚到楼上，还没来得及关上窗子，就听“轰”的一声，窗子连带墙壁整个被掀翻了。
“二楼顶塌了，我就躲在一楼的墙角不敢动，一直将近20多分钟，风小了才敢出来。出来时，看见附近的房子都没有了。”他还告诉新华社。
他说这短短的20多分钟简直就是“世界末日”。
中国民政部声明称，据初步统计，强对流天气造成因灾死亡78人，因灾受伤近500人，其中重伤近200人，受灾地区房屋倒损数量较多，电力通信设施被破坏，部分地区电力中断，通信基站无信号。
目前，江苏省已启动自然灾害救助应急Ⅰ级响应，紧急调运救灾帐篷350顶、帐篷应急灯700盏支援灾区。（完）
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。