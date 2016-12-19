中国发布战略性新兴产业十三五规划 增加值占GDP比重拟达15%

路透北京12月19日 - 中国国务院周一表示，十三五期间将加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

刊登在中国政府网的“十三五”（2016-2020）国家战略性新兴产业发展规划指出，到2020年，要形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等五个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

“到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。”规划称。

规划计划到2020年，要攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。

规划确定将促进高端装备与新材料产业突破发展，推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，加快生物产业创新发展步伐，超前布局战略性产业，促进战略性新兴产业集聚发展。

计划到2020年，新能源汽车实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。到2020年，要形成满足电动汽车需求的充电基础设施体系。

到2020年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过1.5万亿元；到2020年，核电装机规模达到5800万千瓦，在建规模达到3000万千瓦；到2020年，风电装机规模达到2.1亿千瓦以上，实现风电与煤电上网电价基本相当。

到2020年，太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上，力争实现用户侧平价上网。其中，分布式光伏发电、光伏电站、光热发电装机规模分别达到6,000万千瓦、4,500万千瓦、500万千瓦。

规划并部署了包括集成电路发展工程、人工智能创新工程、生物技术惠民工程、新能源高比例发展工程、数字文化创意技术装备创新提升工程等21项重大工程。

规划表示，将加大对战略性新兴产业的金融财税支持，积极支持符合条件的战略性新兴产业企业上市或挂牌融资，研究推出全国股份转让系统挂牌公司向创业板转板试点，建立全国股份转让系统与区域性股权市场合作对接机制。（完）

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